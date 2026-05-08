Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

В работе аэропортов столичного авиаузла введены ограничения из-за атаки БПЛА. С начала суток на подлете к Москве сбили 27 беспилотников, следует из сообщений в Telegram мэра Сергея Собянина.

«(В Домодедово) возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Также «Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», уточнили в ведомстве.

