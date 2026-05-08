В Петербурге с начала года 44 управляющие компании потеряли лицензии

За первые четыре месяца 2026 года в Санкт-Петербурге аннулированы лицензии у 44 организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, Государственная жилищная инспекция скрупулезно занимается очищением рынка от недобросовестных игроков.

ГЖИ скрупулезно занимается очищением рынка от недобросовестных игроков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ ГЖИ скрупулезно занимается очищением рынка от недобросовестных игроков

«Благодаря тому, что необходимые инструменты созданы, более трехсот домов в прошлом году, куда заходили недобросовестные управляющие компании, по сути своей, отстояли свою собственность. Могу сказать, что сейчас ГЖИ скрупулезно этим вопросом занимается. Только с января по 1 мая 44 управляющие компании лишились лицензии»,— рассказал господин Разумишкин.

Поводом для комментария стала жалоба жительницы города на управляющую компанию, которая существует «только на бумаге и в интернете», не выполняет обязанности, но собирает платежи. Собственники судятся с ней из-за фальсификации подписей при проведении общих собраний, в результате которых «дома подверглись рейдерскому захвату»

Кирилл Конторщиков