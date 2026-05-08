КНДР провела навигационные испытания нового эсминца «Чвэ Хён»

КНДР провела испытания нового эсминца «Чвэ Хён» 7 мая под наблюдением главы государства Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, Ким Чен Ын также проверил эксплуатационные возможности и боевую готовность корабля. Лидер страны подтвердил распоряжение передать корабль ВМФ к середине июня.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило о присутствии на испытаниях дочери лидера КНДР Чжу Э.

В середине апреля Пхеньян провел испытания запуска стратегических крылатых ракет с эсминца, которые, по мнению аналитиков, могут нести ядерные боеголовки.

После спуска на воду в 2025 году двух эсминцев класса «Чвэ Хён» водоизмещением 5 тыс. т Ким Чен Ын распорядился построить еще один корабль к годовщине основания партии 10 октября. В новом пятилетнем плане развития ВМФ указано, что на верфях страны к 2032 году будут спущены на воду 12 эсминцев этой серии.

Эрнест Филипповский