В США начнут лишать паспортов из-за задолженности по алиментам

Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. По информации Associated Press, речь идет о задолженностях от $100 тыс. На первом этапе мера коснется 2,7 тыс. человек.

Граждане США используют паспорта для зарубежных поездок. Ранее документ аннулировали при задолженности по алиментам в $2,5 тыс. Однако закон считался неэффективным, так как применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта.

Сейчас Министерство здравоохранения и социальных служб США собирает данные от госагентств, чтобы зафиксировать точное число владельцев паспортов с задолженностью по алиментам свыше $2,5 тыс.

С 1998 года в США было взыскано около $657 млн задолженности, в том числе более $156 млн у 24 тыс. человек за последние пять лет.

