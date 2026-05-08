Лула да Силва: Трамп не планирует вторжения на Кубу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский президент Дональд Трамп не думает о применении военной силы в отношении Кубы. Об этом он сообщил после переговоров с американским президентом в Вашингтоне.

«Если я верно понял перевод его слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу»,— сказал господин Лула да Силва журналистам. Он назвал слова господина Трампа «важным сигналом».

На прошлой неделе Дональд Трамп ввел новые санкции против кубинского руководства. По его словам, США могут «практически немедленно» взять Кубу под контроль после того, как «завершат дела в Иране».

В январе Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. На острове начался энергетический кризис. В конце марта на остров прибыл танкер со 100 тыс. тонн российской нефти. Как сообщало Axios, 10 апреля США и Куба провели переговоры в Гаване — делегации стран встретились впервые за 10 лет.