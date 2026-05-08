КСИР обвинил США в нарушении перемирия

США нарушили режим прекращения огня, ударив по иранскому танкеру в районе порта Джаск. Об этом заявил командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам командующего, в ответ на атаку на танкер и приближение американских эсминцев к Ормузскому проливу Тегеран применил баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

«Данные разведки свидетельствуют о значительном ущербе, нанесенном американскому противнику. Три вражеских корабля спешно покинули район Ормузского пролива»,— указано в заявлении (цитата по IRIB).

Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись иранской атаке. Американские военнослужащие нанесли ответные удары. «CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил»,— сообщило командование в соцсети Х.