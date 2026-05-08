Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: коллекции одежды для выпускного вечера, новые бьюти-гаджеты и красивые партнерства.

Love Republic показал вечер

Российский бренд одежды Love Republic представил новый дроп линии Evening — накануне поры выпускных вечеров. Ключевые образы коллекции: костюм-тройка в пижамном стиле из вышитого бисером полосатого хлопка, жакет-рубашка из тафты кварцевого цвета с круглой линией плеча, комплект из бледно-голубой тафты с двухслойным топом, микрокомбинезон в бельевом стиле из бледно-ванильного сатина. Отдельного внимания заслуживают аксессуары: туфли-лодочки из розового атласа, высокие перчатки, мини-клатчи, серьги и чокеры из разноцветных камней на ленте.

Новая идея Academie

Французский бренд Academie Scientifique de Beaute придумал новый гаджет для домашнего использования — ампульный диффузор Skin-Fusion. Благодаря технологии микродиффузии это устройство доставляет средства в кожу с максимальным комфортом. Однако альтернативой мезотерапии диффузор не является. «Такой задачи перед ним не стоит,— объясняет Ольга Коломак, химик-технолог, косметолог, тренер Academie Group.— Он обеспечивает максимально эффективное поверхностное нанесение средств, превращая их в мелкодисперсный туман. За счет чего активные компоненты максимально глубоко проникают в кожу. К тому же это гораздо удобнее и экономичнее, чем наносить ампульные концентраты руками. Ни одна капля в буквальном смысле не утекает сквозь пальцы».

Вишневый цвет в Garda

Итальянский ресторан Garda запустил коллаборацию с французским брендом косметики L’Occitane. В течение двух недель гостям будет доступен весенний сет из десерта «Мильфей» и безалкогольного коктейля «Амарена», при заказе которого каждый гость получает бокс L’Occitane. Внутри мини-версии бестселлеров бренда: масло для душа «Миндальное», молочко для тела «Вишневый цвет», крем для рук «Миндаль» и концентрированная вода для лица «Драгоценный Иммортель».

Ирина Кириенко