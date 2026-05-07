В ЕС не смогли договориться об условиях торговой сделки с США

Представители Европарламента, Еврокомиссии и правительств стран ЕС не смогли договориться об условиях торговой сделки с США. Об этом пишут Bloomberg и Politico. Как отмечают издания, отсутствие решения со стороны ЕС может вызвать сильное недовольство президента США Дональда Трампа.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович

В июле 2025 года США и ЕС заключили торговую сделку, по которой европейцы согласились на беспошлинный ввоз американских товаров, увеличение инвестиций в США и некоторые другие условия. Однако пока ЕС не принял соответствующие законы. В связи с этим президент Трамп неоднократно заявлял, что ЕС не выполняет условия соглашения, а на прошлой неделе грозил за это 25-процентными пошлинами на автомобили из Европы.

6 мая представители Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС обсуждали поправки к соглашению. Как пишет Politico со ссылкой на источники, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович призывал участников встречи прийти к соглашению, которое помогло бы стабилизировать торговые отношения с Вашингтоном. Однако после шести часов обсуждений достичь компромисса так и не удалось. Politico пишет, что Еврокомиссия и большинство стран ЕС в целом готовы выполнять условия сделки. При этом в Европарламенте многие считают, что нужны уточнения, которые усилили бы позиции ЕС в отношении США.

Яна Рождественская