В посольстве РФ пообещали оказать помощь морякам с задержанного танкера Sea Owl

Морякам с танкера Sea Owl I, который был задержан береговой охраной Швеции 12 марта, будет оказана консульская помощь. Об этом ТАСС сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет», — сказал посол. Прокуратура Швеции подозревает капитана судна, у которого российское гражданство, в использовании «фальшивых документов». При этом все члены экипажа находятся на свободе.

Танкер Sea Owl I шел через шведские территориальные воды в Россию. Как пояснили в посольстве РФ, судно было задержано из-за возникшими у шведских властей вопросов к техническому состоянию судна и соблюдению требований экологической безопасности.