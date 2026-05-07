Сурганова исполнила «На безымянной высоте» перед матчем «Краснодар»—«Динамо»

Светлана Сурганова исполнила песню «На безымянной высоте» перед ответным матчем финала «пути Российской премьер-лиги» FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским «Динамо». Ее выступление стало частью акции «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» Российского футбольного союза (РФС), приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, первый символический удар по мячу перед игрой нанес 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов. На поле и трибунах прошла акция «Бессмертный полк». С портретами родственников-фронтовиков вышли игроки и судьи, на трибунах к ним присоединились болельщики.

Программа «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» также охватит встречи РПЛ и низших футбольных дивизионов страны, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги. Она будет реализована на тех матчах перечисленных турниров, которые пройдут с 8 по 11 мая.

Первый матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоялся 8 апреля на столичной «ВТБ-Арене» и завершился нулевой ничьей. Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком».

Арнольд Кабанов, Краснодар