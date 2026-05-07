Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Сурганова исполнила «На безымянной высоте» перед матчем «Краснодар»—«Динамо»

Светлана Сурганова исполнила песню «На безымянной высоте» перед ответным матчем финала «пути Российской премьер-лиги» FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским «Динамо». Ее выступление стало частью акции «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» Российского футбольного союза (РФС), приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, первый символический удар по мячу перед игрой нанес 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов. На поле и трибунах прошла акция «Бессмертный полк». С портретами родственников-фронтовиков вышли игроки и судьи, на трибунах к ним присоединились болельщики.

Программа «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» также охватит встречи РПЛ и низших футбольных дивизионов страны, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги. Она будет реализована на тех матчах перечисленных турниров, которые пройдут с 8 по 11 мая.

Первый матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоялся 8 апреля на столичной «ВТБ-Арене» и завершился нулевой ничьей. Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком».

Арнольд Кабанов, Краснодар

Фотогалерея

Кто из знаменитостей победил рак

Предыдущая фотография
«Когда говорят, будто умирать не страшно,— не верьте!» &lt;br> В 1991 году Лайме Вайкуле поставили диагноз «рак молочной железы». Несмотря на то что врачи давали певице немного шансов, ей удалось побороть болезнь

«Когда говорят, будто умирать не страшно,— не верьте!»
В 1991 году Лайме Вайкуле поставили диагноз «рак молочной железы». Несмотря на то что врачи давали певице немного шансов, ей удалось побороть болезнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену»&lt;br> В 1993 году рак нашли у российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Болезнь удалось вылечить, с тех пор он регулярно проходит медицинское обследование

«Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену»
В 1993 году рак нашли у российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Болезнь удалось вылечить, с тех пор он регулярно проходит медицинское обследование

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«Когда у меня обнаружили рак, я решил, что готов на все, чтобы выжить»&lt;br> В 1996 году у велогонщика Лэнса Армстронга обнаружили агрессивную форму рака яичка. К тому времени метастазы распространились в легкие, лимфатические узлы и мозг. Спортсмен перенес несколько операций и курсов химиотерапии, после чего рак отступил. Позже Лэнс Армстронг несколько раз подряд выиграл «Тур де Франс»

«Когда у меня обнаружили рак, я решил, что готов на все, чтобы выжить»
В 1996 году у велогонщика Лэнса Армстронга обнаружили агрессивную форму рака яичка. К тому времени метастазы распространились в легкие, лимфатические узлы и мозг. Спортсмен перенес несколько операций и курсов химиотерапии, после чего рак отступил. Позже Лэнс Армстронг несколько раз подряд выиграл «Тур де Франс»

Фото: Reuters

«Если от вас отрезали какие-то куски, это еще не драма»&lt;br> В 1998 году у Дарьи Донцовой обнаружили рак молочной железы в четвертой стадии. Писательница прошла через 18 операций, несколько курсов облучения и химиотерапии. И в итоге победила болезнь. Во время лечения она начала писать детективы

«Если от вас отрезали какие-то куски, это еще не драма»
В 1998 году у Дарьи Донцовой обнаружили рак молочной железы в четвертой стадии. Писательница прошла через 18 операций, несколько курсов облучения и химиотерапии. И в итоге победила болезнь. Во время лечения она начала писать детективы

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2003 году врачи во время медосмотра диагностировали рак простаты у актера Роберта Де Ниро. Опухоль была обнаружена на ранней стадии, и болезнь удалось победить

В 2003 году врачи во время медосмотра диагностировали рак простаты у актера Роберта Де Ниро. Опухоль была обнаружена на ранней стадии, и болезнь удалось победить

Фото: Reuters

«Я не дам этому недугу сбить меня с пути. Я боец по природе»&lt;br> В 2005 году певица Кайли Миноуг отменила мировое турне «Showgirl Homecoming Tour» после того, как у нее диагностировали рак молочной железы. В ноябре 2006 года она возобновила тур после успешного курса химиотерапии

«Я не дам этому недугу сбить меня с пути. Я боец по природе»
В 2005 году певица Кайли Миноуг отменила мировое турне «Showgirl Homecoming Tour» после того, как у нее диагностировали рак молочной железы. В ноябре 2006 года она возобновила тур после успешного курса химиотерапии

Фото: Reuters

«Опухоль исчезла. Я ем как свинья. Наконец-то я могу есть все, что захочу». &lt;br> В 2010 году Майкл Дуглас заявил, что болен раком гортани. Он прошел интенсивный курс химиотерапии и облучения, во время которых похудел на 20 кг. В 2011 году актер сообщил, что полностью излечился. В 2013 году Майкл Дуглас рассказал, что на самом деле болел раком языка

«Опухоль исчезла. Я ем как свинья. Наконец-то я могу есть все, что захочу».
В 2010 году Майкл Дуглас заявил, что болен раком гортани. Он прошел интенсивный курс химиотерапии и облучения, во время которых похудел на 20 кг. В 2011 году актер сообщил, что полностью излечился. В 2013 году Майкл Дуглас рассказал, что на самом деле болел раком языка

Фото: Reuters

«Меня спасла большая удача»&lt;br> В 2010 году во время планового медосмотра врачи обнаружили рак груди у актрисы Джейн Фонды. Опухоль удалили практически сразу, и болезнь удалось победить

«Меня спасла большая удача»
В 2010 году во время планового медосмотра врачи обнаружили рак груди у актрисы Джейн Фонды. Опухоль удалили практически сразу, и болезнь удалось победить

Фото: Reuters

В 2013 году представитель актера Дастина Хоффмана сообщила, что ему сделали операцию по удалению раковых клеток. Она прошла успешно, так как болезнь обнаружили на ранней стадии

В 2013 году представитель актера Дастина Хоффмана сообщила, что ему сделали операцию по удалению раковых клеток. Она прошла успешно, так как болезнь обнаружили на ранней стадии

Фото: AP

«Что ж, если таков мой крест, так тому и быть»&lt;br> Впервые базальноклеточную карциному (форма рака кожи) обнаружили у звезды «Людей Икс» Хью Джекмана в 2013 году, когда он решил удалить бородавку на носу. Джекман прошел через шесть операций, в последний раз рецидив случился в 2017 году. С тех пор актер проходит медицинское обследование раз в три месяца

«Что ж, если таков мой крест, так тому и быть»
Впервые базальноклеточную карциному (форма рака кожи) обнаружили у звезды «Людей Икс» Хью Джекмана в 2013 году, когда он решил удалить бородавку на носу. Джекман прошел через шесть операций, в последний раз рецидив случился в 2017 году. С тех пор актер проходит медицинское обследование раз в три месяца

Фото: Reuters

«Рак останавливает все в жизни, я не мог даже планировать съемки в фильмах»&lt;br> В 2016 году актер Бен Стиллер признался, что за два года до этого у него диагностировали рак простаты. Хирургам удалось удалить опухоль

«Рак останавливает все в жизни, я не мог даже планировать съемки в фильмах»
В 2016 году актер Бен Стиллер признался, что за два года до этого у него диагностировали рак простаты. Хирургам удалось удалить опухоль

Фото: Reuters

«Я боролся с раком легких. На протяжении недели моя жизнь висела на волоске»&lt;br> Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, что в мае 2017 года в ходе медицинского осмотра перед предстоящим туром у него был диагностирован рак левого легкого. По его словам, опухоль была удалена хирургическим путем, и болезнь отступила

«Я боролся с раком легких. На протяжении недели моя жизнь висела на волоске»
Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, что в мае 2017 года в ходе медицинского осмотра перед предстоящим туром у него был диагностирован рак левого легкого. По его словам, опухоль была удалена хирургическим путем, и болезнь отступила

Фото: AP

«Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену»&lt;br> Летом 2015 года у звезды отечественных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Актер прошел курс химиотерапии в Германии и в 2016 году вылечился

«Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену»
Летом 2015 года у звезды отечественных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Актер прошел курс химиотерапии в Германии и в 2016 году вылечился

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

«То, что я знала риски, помогло мне быть более осторожной и более сильной, когда я узнала о своем диагнозе»&lt;br> В 2006 году во время планового обследования у звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон (справа) диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. В 2008 году в эфире телепередачи «Good morning America» актриса рассказала, что в результате успешного лечения — операции и курса лучевой терапии — она поборола онкологию. После перенесенного заболевания Синтия Никсон занялась помощью женщинам с раком молочной железы

«То, что я знала риски, помогло мне быть более осторожной и более сильной, когда я узнала о своем диагнозе»
В 2006 году во время планового обследования у звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон (справа) диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. В 2008 году в эфире телепередачи «Good morning America» актриса рассказала, что в результате успешного лечения — операции и курса лучевой терапии — она поборола онкологию. После перенесенного заболевания Синтия Никсон занялась помощью женщинам с раком молочной железы

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы»&lt;br> Эпатажная звезда конца 90-х Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в течение пяти лет боролся с онкологией. В 2004 году он начал лечение от рака яичка, случайно выявленного на последней стадии. Пройдя через 18 курсов химиотерапии, артист вылечился. О перенесенном заболевании напоминает песня «Молитва», записанная совместно со Светланой Сургановой, также победившей рак

«Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы»
Эпатажная звезда конца 90-х Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в течение пяти лет боролся с онкологией. В 2004 году он начал лечение от рака яичка, случайно выявленного на последней стадии. Пройдя через 18 курсов химиотерапии, артист вылечился. О перенесенном заболевании напоминает песня «Молитва», записанная совместно со Светланой Сургановой, также победившей рак

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Дай мне сил. Но если придется уйти, то пусть это будет красиво»&lt;br> У певицы Светланы Сургановой в июле 1997 года обнаружили рак кишечника. Злокачественная опухоль оказалась операбельной, однако артистке пришлось удалить часть кишечника. Восемь лет музыкант проходила со стомой на животе и только в мае 2005-го ей сделали восстановительную операцию

«Дай мне сил. Но если придется уйти, то пусть это будет красиво»
У певицы Светланы Сургановой в июле 1997 года обнаружили рак кишечника. Злокачественная опухоль оказалась операбельной, однако артистке пришлось удалить часть кишечника. Восемь лет музыкант проходила со стомой на животе и только в мае 2005-го ей сделали восстановительную операцию

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Полностью излечилась от рака американская актриса и лауреат премии «Эмми» Кристин Эпплгейт. В 2008 году во время планового осмотра врачи выявили у нее рак груди, болезнь обнаружили на ранней стадии. В том же году она перенесла двойную мастэктомию (операцию по удалению молочной железы), такой радикальный метод лечения позволил избежать рецидивов

Полностью излечилась от рака американская актриса и лауреат премии «Эмми» Кристин Эпплгейт. В 2008 году во время планового осмотра врачи выявили у нее рак груди, болезнь обнаружили на ранней стадии. В том же году она перенесла двойную мастэктомию (операцию по удалению молочной железы), такой радикальный метод лечения позволил избежать рецидивов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Вэл Килмер, известный по фильмам «Бэтмен навсегда» и «Лучший стрелок», долгое время отрицал всякие слухи о болезни. Однако в 2017 году он публично рассказал, что несколько лет боролся с раком гортани. В 2014 году кинозвезда перенес трахеостомию и химиотерапию, выздоровел, но в результате потерял голос

Голливудский актер Вэл Килмер, известный по фильмам «Бэтмен навсегда» и «Лучший стрелок», долгое время отрицал всякие слухи о болезни. Однако в 2017 году он публично рассказал, что несколько лет боролся с раком гортани. В 2014 году кинозвезда перенес трахеостомию и химиотерапию, выздоровел, но в результате потерял голос

Фото: Mark Humphrey / AP

В мае 2000 года стало известно, что рок-звезда Род Стюарт болен раком щитовидной железы. В том же году он перенес операцию и вылечился, хотя голос после хирургического вмешательства к нему вернулся только через девять месяцев. Однако в 2017 году во время профилактического осмотра у музыканта обнаружили другое онкологическое заболевание — рак простаты. С этим недугом певец боролся больше двух лет

В мае 2000 года стало известно, что рок-звезда Род Стюарт болен раком щитовидной железы. В том же году он перенес операцию и вылечился, хотя голос после хирургического вмешательства к нему вернулся только через девять месяцев. Однако в 2017 году во время профилактического осмотра у музыканта обнаружили другое онкологическое заболевание — рак простаты. С этим недугом певец боролся больше двух лет

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

«Когда говорят, будто умирать не страшно,— не верьте!»
В 1991 году Лайме Вайкуле поставили диагноз «рак молочной железы». Несмотря на то что врачи давали певице немного шансов, ей удалось побороть болезнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену»
В 1993 году рак нашли у российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Болезнь удалось вылечить, с тех пор он регулярно проходит медицинское обследование

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«Когда у меня обнаружили рак, я решил, что готов на все, чтобы выжить»
В 1996 году у велогонщика Лэнса Армстронга обнаружили агрессивную форму рака яичка. К тому времени метастазы распространились в легкие, лимфатические узлы и мозг. Спортсмен перенес несколько операций и курсов химиотерапии, после чего рак отступил. Позже Лэнс Армстронг несколько раз подряд выиграл «Тур де Франс»

Фото: Reuters

«Если от вас отрезали какие-то куски, это еще не драма»
В 1998 году у Дарьи Донцовой обнаружили рак молочной железы в четвертой стадии. Писательница прошла через 18 операций, несколько курсов облучения и химиотерапии. И в итоге победила болезнь. Во время лечения она начала писать детективы

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2003 году врачи во время медосмотра диагностировали рак простаты у актера Роберта Де Ниро. Опухоль была обнаружена на ранней стадии, и болезнь удалось победить

Фото: Reuters

«Я не дам этому недугу сбить меня с пути. Я боец по природе»
В 2005 году певица Кайли Миноуг отменила мировое турне «Showgirl Homecoming Tour» после того, как у нее диагностировали рак молочной железы. В ноябре 2006 года она возобновила тур после успешного курса химиотерапии

Фото: Reuters

«Опухоль исчезла. Я ем как свинья. Наконец-то я могу есть все, что захочу».
В 2010 году Майкл Дуглас заявил, что болен раком гортани. Он прошел интенсивный курс химиотерапии и облучения, во время которых похудел на 20 кг. В 2011 году актер сообщил, что полностью излечился. В 2013 году Майкл Дуглас рассказал, что на самом деле болел раком языка

Фото: Reuters

«Меня спасла большая удача»
В 2010 году во время планового медосмотра врачи обнаружили рак груди у актрисы Джейн Фонды. Опухоль удалили практически сразу, и болезнь удалось победить

Фото: Reuters

В 2013 году представитель актера Дастина Хоффмана сообщила, что ему сделали операцию по удалению раковых клеток. Она прошла успешно, так как болезнь обнаружили на ранней стадии

Фото: AP

«Что ж, если таков мой крест, так тому и быть»
Впервые базальноклеточную карциному (форма рака кожи) обнаружили у звезды «Людей Икс» Хью Джекмана в 2013 году, когда он решил удалить бородавку на носу. Джекман прошел через шесть операций, в последний раз рецидив случился в 2017 году. С тех пор актер проходит медицинское обследование раз в три месяца

Фото: Reuters

«Рак останавливает все в жизни, я не мог даже планировать съемки в фильмах»
В 2016 году актер Бен Стиллер признался, что за два года до этого у него диагностировали рак простаты. Хирургам удалось удалить опухоль

Фото: Reuters

«Я боролся с раком легких. На протяжении недели моя жизнь висела на волоске»
Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, что в мае 2017 года в ходе медицинского осмотра перед предстоящим туром у него был диагностирован рак левого легкого. По его словам, опухоль была удалена хирургическим путем, и болезнь отступила

Фото: AP

«Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену»
Летом 2015 года у звезды отечественных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Актер прошел курс химиотерапии в Германии и в 2016 году вылечился

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

«То, что я знала риски, помогло мне быть более осторожной и более сильной, когда я узнала о своем диагнозе»
В 2006 году во время планового обследования у звезды сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон (справа) диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. В 2008 году в эфире телепередачи «Good morning America» актриса рассказала, что в результате успешного лечения — операции и курса лучевой терапии — она поборола онкологию. После перенесенного заболевания Синтия Никсон занялась помощью женщинам с раком молочной железы

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы»
Эпатажная звезда конца 90-х Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в течение пяти лет боролся с онкологией. В 2004 году он начал лечение от рака яичка, случайно выявленного на последней стадии. Пройдя через 18 курсов химиотерапии, артист вылечился. О перенесенном заболевании напоминает песня «Молитва», записанная совместно со Светланой Сургановой, также победившей рак

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Дай мне сил. Но если придется уйти, то пусть это будет красиво»
У певицы Светланы Сургановой в июле 1997 года обнаружили рак кишечника. Злокачественная опухоль оказалась операбельной, однако артистке пришлось удалить часть кишечника. Восемь лет музыкант проходила со стомой на животе и только в мае 2005-го ей сделали восстановительную операцию

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Полностью излечилась от рака американская актриса и лауреат премии «Эмми» Кристин Эпплгейт. В 2008 году во время планового осмотра врачи выявили у нее рак груди, болезнь обнаружили на ранней стадии. В том же году она перенесла двойную мастэктомию (операцию по удалению молочной железы), такой радикальный метод лечения позволил избежать рецидивов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Вэл Килмер, известный по фильмам «Бэтмен навсегда» и «Лучший стрелок», долгое время отрицал всякие слухи о болезни. Однако в 2017 году он публично рассказал, что несколько лет боролся с раком гортани. В 2014 году кинозвезда перенес трахеостомию и химиотерапию, выздоровел, но в результате потерял голос

Фото: Mark Humphrey / AP

В мае 2000 года стало известно, что рок-звезда Род Стюарт болен раком щитовидной железы. В том же году он перенес операцию и вылечился, хотя голос после хирургического вмешательства к нему вернулся только через девять месяцев. Однако в 2017 году во время профилактического осмотра у музыканта обнаружили другое онкологическое заболевание — рак простаты. С этим недугом певец боролся больше двух лет

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все