Парад Победы в Ижевске для ветеранов и волонтеров провели 7 мая

Глава Удмуртии Александр Бречалов опубликовал кадры с генеральной репетиции Парада Победы в Ижевске 7 мая, на которую пригласили ветеранов. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что власти республики отказались от проведения торжественного мероприятия в День Победы, связав это решения с обеспечением безопасности жителей.

«Ребята готовились к нему (параду.— "Ъ-Удмуртия"), очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как и не могли оставить ветеранов без такого праздника. Поэтому мы решили, что Парад будет сегодня. И он случился»,— написал господин Бречалов.

Напомним, республика также отказалась от проведения шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая и первомайской демонстрации. Смотр-конкурс «Равняемся на героев» со Дня Победы перенесли на День оружейников 19 сентября. По последним данным, в городе на праздничный день запланированы легкоатлетическая «Эстафета мира» и выступление народного хора «ZA отцов и сыновей». Салюта не будет.

В прошлом году в Ижевске от Парада Победы не отказывались. Тогда на центральную улицу вывели 42 расчета численностью более 2 тыс. человек и десятки единиц военной техники.

Фотогалерея

Как прошел Парад Победы в столице Удмуртии в 2025 году

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года

