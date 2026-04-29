Конкурс «Равняемся на Героев» в Ижевске с 9 мая перенесли на День оружейника

Смотр-конкурс «Равняемся на героев», ранее анонсированный на 9-мая, перенесли по причине оперативной обстановки. Мероприятие проведут в День оружейников 19 сентября. Об этом сообщает администрация главы и правительства Удмуртии.

«В соответствии с оперативной обстановкой в целях обеспечения безопасности жителей республики смотр-конкурс переносится», — говорится в сообщении.

Также во время Парада Победы 9 мая на Центральной площади Ижевска будет задействована только ретротехника, без образцов современного вооружения.

На 9 мая, помимо конкурса «Равняемся на героев» и Парада Победы, анонсировали проведение легкоатлетической «Эстафета мира» и выступление народного хора «ZA отцов и сыновей».

Напомним, на заседании антитеррористической комиссии (АТК) Удмуртии было решено отменить первомайскую демонстрацию и акцию «Бессмертный полк».