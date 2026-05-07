Прокуратура Петербурга требует уволить экс-главу пресс-службы ГУ МВД «по утрате доверия»

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Смольнинский районный суд с иском к МВД РФ, ГУ МВД по СПб и ЛО и бывшему начальнику управления информации и общественных связей регионального главка Вячеславу Степченко. Надзорное ведомство настаивает на изменении формулировки увольнения полковника, проходящего по уголовному делу о взятке, на «в связи с утратой доверия», пишет «Фонтанка».

Прокуратура полагает, что основанием должно служить именно увольнение в связи с утратой доверия,

Прокуратура полагает, что основанием должно служить именно увольнение в связи с утратой доверия,

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в отношении Степченко проводилась проверка по рапорту о непринятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также о неуведомлении о склонении к коррупционному правонарушению. Полковник был уволен с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Однако прокуратура полагает, что основанием должно служить именно увольнение в связи с утратой доверия, как того требует федеральный закон о противодействии коррупции.

«Истец просит изменить формулировку увольнения Степченко на увольнение в связи с утратой доверия, обязать МВД РФ заменить текст, ГУ МВД по СПб и ЛО внести изменения в приказ об увольнении, Степченко — представить трудовую книжку для внесения записей»,— уточнили в суде.

Вячеслав Степченко был задержан в ноябре 2025 года. По версии следствия, с 2022 года 65-летний редактор издания «Конкретно.ру» регулярно передавал начальнику пресс-службы взятки за ежедневные сводки происшествий и видеозаписи с камер наблюдения. Степченко признал вину в получении взятки в 600 тыс. рублей и был отпущен под домашний арест. Дело редактора также находится в производстве.

Кирилл Конторщиков