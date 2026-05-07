Банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 5,9% во втором квартале

Инфляция в России во втором квартале сохранится на уровне первых трех месяцев 2026 года, то есть на отметке 5,9%, прогнозируют в ЦБ. При этом регулятор полагает, что во втором полугодии инфляция опустится до целевых 4%, а по итогам года она снизится до 4,5-5,5%, отметили в Банке России.

Инфляция по итогам первого квартала оказалась ниже февральского прогноза ЦБ (6,3%). В Банке России связывают это с более слабым внутренним спросом и более низкими темпами роста цен на волатильные компоненты.

В ЦБ указали на ускорение инфляции в первом квартале, но заявили, что это носило разовый характер. В этот период проявилось влияние от повышения НДС, тарифов и сборов, признаков существенных вторичных эффектов от этих факторов не наблюдалось, указано в резюме ключевой ставки ЦБ по итогам апрельского заседания совета директоров. Участники обсуждения сошлись во мнении, что вклад повышения НДС в годовой рост цен составил около 1 п. п.