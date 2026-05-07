КГА согласовал проект жилого квартала на Синопской набережной Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил архитектурный облик редевелопмента бывшей территории ликеро-водочного завода «Ливиз» в Центральном районе. Проект, разработанный «Студией 44» по заказу «Группы ЛСР», предполагает строительство жилого комплекса с подземным паркингом и создание открытого для горожан пешеходного променада между Синопской набережной и Новгородской улицей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект предполагает строительство жилого комплекса с подземным паркингом

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Проект предполагает строительство жилого комплекса с подземным паркингом

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Редевелопмент промышленной площадки на Синопской набережной, 56-58 включает как возведение новых объектов, так и реконструкцию исторических зданий. Вдоль пешеходного променада разместятся коммерческие помещения и прогулочные зоны, жилые блоки займут северную и южную части участка. В отделке фасадов проектировщики планируют использовать кирпич и металл, что, по оценке КГА, перекликается с историческим промышленным обликом района.

Заказчиком выступает строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», входящая в «Группу ЛСР».

Кирилл Конторщиков