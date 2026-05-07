Посещаемость ТЦ в Москве и Петербурге снизилась на майских праздниках

Длинные выходные в начале мая не привели к росту интереса россиян к торговым центрам. В Москве показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 7%. По отношению к предыдущей неделе трафик в столице также снизился на 4%, в Северной столице остался на прежнем уровне.

Эксперты связывают падение с несколькими факторами. Потребители продолжают экономить: на праздничной неделе расходы граждан за вычетом инфляции сократились на 1,1% год к году. Установившаяся холодная погода также снизила число спонтанных визитов. Кроме того, растущее давление онлайн-торговли перераспределяет спрос в пользу интернет-каналов.

Сделанная в последние годы ставка управляющих ТЦ на развитие досуговых зон уже не способна компенсировать просадку в классической рознице, отмечают участники рынка. Даже кинотеатры, кафе и рестораны, которые могли бы выиграть от длинных выходных, теперь проигрывают цифровым сервисам, ставшим неотъемлемой частью сценария визита.

Непродовольственные ритейлеры и досуговые концепции страдают сильнее всего: их показатели напрямую зависят от импульсного спроса. Опрошенные эксперты прогнозируют сохранение негативного тренда как минимум на второй квартал 2026 года.

