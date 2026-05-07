Магазины отмаялись

Длинные выходные на первой неделе майских праздников не заставили потребителей чаще ходить в торговые центры. Посещаемость объектов в Москве сократилась на 5% год к году, в Санкт-Петербурге — на 7%. Посещение торговых центров в целом становится менее популярным, и праздничные периоды сейчас не приводят к заметному росту трафика, указывают эксперты.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на неделе 27 апреля—3 мая сократился на 4% относительно предыдущих семи дней и на 5% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В Санкт-Петербурге трафик на первой неделе майских праздников оказался сопоставим с предыдущей и снизился на 7% год к году.

Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров также зафиксировал снижение посетителей торговых центров на 5–7% год к году. Руководитель центра «Школа девелопера» Эвелина Ишметова говорит о спаде на 5–8%. Длинные выходные в этом году не стали драйвером посещаемости, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Потребители в этом году не рассматривали формат выходных в торговых центрах, несмотря даже на заметное снижение активности туристических поездок: согласно Travelline, общее количество гостиничных бронирований на майские праздники по России снизилось на 11,1% год к году (см. “Ъ” от 29 апреля).

Посещаемость торговых объектов падает в контексте общего стремления потребителей сократить траты.

Согласно «Сбер Индексу», на неделе 27 апреля—3 мая расходы граждан за вычетом инфляции снизились на 1,1% год к году.

Михаил Васильев считает, что дополнительно стремление потребителей ходить на выходных в торговые центры сдерживала установившаяся холодная погода. Это традиционно снижает число спонтанных визитов. Посещение торговых центров в целом становится менее популярным, и праздничные периоды сейчас не приводят к заметному росту трафика, добавляет эксперт. Это накладывается на растущее давление онлайн-каналов продаж, куда продолжает перераспределяться спрос.

Господин Кацегоров говорит, что влияет на посещаемость объектов и нестабильная работа мобильного интернета: покупатели привыкли заранее смотреть коллекции, делать предзаказы, если сделать это не получается, то многие отказываются от визитов в торгцентры. Это сказывается на всем рынке торговли и услуг.

«Развлекательная составляющая — кафе, рестораны, кино — в теории должна выигрывать на длинных выходных, но и здесь цифровые сервисы стали неотъемлемой частью сценария визита»,— рассуждает Вячеслав Кацегоров.

Наиболее выраженным оказывается снижение активности у арендаторов, чьи показатели напрямую зависят от импульсного спроса, полагает Эвелина Ишметова. В эту категорию, впрочем, попадают фактически все непродовольственные ритейлеры и досуговые концепции, за исключением аптек и зоомагазинов.

Основатель компании «Отелит» (строит торгцентры в регионах) Евгений Бурденюк замечает, что сделанная в последние годы ставка управляющих торгцентров на развитие досуговых зон уже не способна компенсировать просадку посещаемости в классической рознице. «Как магнит подобные объекты давно не работают»,— добавляет он.

Евгений Бурденюк ждет сохранения негативного тренда: посещаемость будет ниже прошлогодней по итогам всего второго квартала 2026 года. Руководитель отдела стратегического консалтинга «IDEM-консалтинг» Денис Зыков также прогнозирует спад на уровне 3–5% из-за продолжающегося стремления потребителей рационализировать расходы. Некоторые объекты, по его словам, демонстрируют спад на уровне 15%.

Александра Мерцалова