В Петербурге появится музей истории метро и метростроения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос создания музея истории ленинградского — петербургского метро и его строительства. Об этом глава города заявил на встрече с трудовым коллективом Петербургского метрополитена. В планах — экспозиция с моделями проходческих щитов, рассказом о трудовых династиях и уникальных станциях, передает телеканал «78».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Поручение создать музей истории метро дал глава города

Губернатор подчеркнул, что не отделяет метро от метростроения и считает оба коллектива единой командой, работающей на благо города. По его замыслу, в новом музее можно представить модели проходческих щитов и другого горного оборудования, рассказать о героическом труде первостроителей, трудовых династиях, истории создания самого глубокого в мире транспортного каркаса мегаполиса, а также о современных достижениях метростроевцев.

В настоящее время в Петербурге уже существует интерактивный музей метрополитена на улице Одоевского, созданный совместно с метрополитеном.

Кирилл Конторщиков