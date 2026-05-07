Пашинян пригрозил «накормить» Карапетяна в суде тонной галлюциногенных грибов

Бизнесмен Самвел Карапетян на пресс-конференции заявил, что, по его информации, премьер-министр Армении Никол Пашинян привез из Китая «примерно одну тонну галлюциногенных грибов». Он уверил, что глава правительства их употребляет перед публичными выступлениями, передает ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пашинян заявил, что собирается судиться из-за этих слов. «Естественно, подам в суд на калужского олигарха и в юридическом смысле накормлю его тонной галлюциногенных грибов. Извините за грубость, но в конце концов, всему есть предел»,— заявил премьер в видеообращении.

Господин Карапетян — политический оппонент Никола Пашиняна. На июньских выборах он собирается выдвигаться в премьеры от партии «Сильная Армения», которая была создана по инициативе бизнесмена после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тюрьма и сума Самвелу Карапетяну не помеха».

