Чистая прибыль McDonald's в первом квартале выросла на 6%

Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале 2026 года составила $1,98 млрд ($2,78 в пересчете на акцию), следует из отчета корпорации. Это на 6% выше аналогичного показателя 2025 года. После публикации отчетности акции сети выросли в цене на 1%.

Выручка компании достигла $6,52 млрд. Показатель превысил прогнозы аналитиков Уолл-стрит, ожидавших $6,47 млрд. Общие продажи McDonald’s, насчитывающей более 44 тыс. заведений по всему миру, выросли на 3,8%. Продажи в США увеличились на 3.9% — ниже ожидаемых 4,2%.

По словам генерального директора McDonald’s Криса Кемпчински, во втором квартале корпорацию ждет «значительное замедление темпов роста». Он объяснил, что это связано с ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам господина Кемпчински, покупатели с более низким уровнем дохода все чаще предпочитают питаться дома.

Елизавета Труфанова