В Екатеринбурге установили памятную табличку художнику Мише Брусиловскому

В день 95-летия известного художника Миши Брусиловского в Екатеринбурге открыли памятную доску в его честь. Ее установили на здании Екатеринбургского музея на улице Энгельса, где расположен музей живописца. Об этом сообщил портал 66.ru

Памятная доска выполнена из бронзы. В ее создании приняли участие художники и скульпторы Николай Предеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов.

Миша Брусиловский родился 7 мая 1931 года в Киеве. Он окончил Институт живописи, ваяния и зодчества имени Репина в Ленинграде, а в 1959 году по распределению приехал в Свердловск. Здесь он преподавал в художественном училище им. Ивана Шадра и работал иллюстратором.

Широкую известность Мише Брусиловскому принесла картина «1918-й», созданная совместно с Геннадием Мосиным. Картины живописца выставлялись на международных выставках. Он входил в топ-50 самых дорогих российских ныне живущих художников, по данным издания «The Art Newspaper Russia».

Художник умер в 2016 году в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. В 2017 году в Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского.

Полина Бабинцева