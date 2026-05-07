Госдума одобряет поправки о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в четверг, 7 мая, принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий миграционную политику. Предлагается дополнить КоАП РФ 58 новыми составами правонарушений, за которые иностранцев могут выслать из страны. При этом по 20 статьям кодекса в министерстве предлагают ввести безальтернативное выдворение лиц из РФ в качестве наказания. Среди них — участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), участие в несанкционированных митингах (5.38), принуждение к участию или отказу от участия в забастовке (5.40), нарушение требований режима ЧС (ст. 20.5 КоАП).

Сейчас в кодексе по некоторым статьям, поправить которые предлагают в правительстве, выдворение упомянуто лишь в качестве возможного наказания. Например, по ст. 5.26 КоАП РФ за нарушение законодательства о свободе совести и вероисповедания суд может оштрафовать иностранца (на 30–50 тыс. руб.) В ряд статей кодекса вводится отдельный состав правонарушения только для иностранцев: например, за мелкое хулиганство при неповиновении полиции их предложено высылать из РФ. В МВД необходимость поправок поясняют возросшим числом инцидентов с участием иностранцев, в том числе массовых драк. Впрочем, эксперт пояснял “Ъ”, что мигранты все же не склонны массово совершать нарушения, за которые предложено ужесточить наказания (см. “Ъ” от 17 марта 2026 года).

В финансово-экономическом обосновании к поправкам правительство делает прогноз, насколько вырастет количество выдворений после принятия законопроекта и какие средства на это потребуются (см. рисунок). В частности, в документе говорится, что только судебные приставы потратили в 2025 году 724,2 млн руб. на эти цели, а с учетом предполагаемого роста выдворений цифра может вырасти на 312,9 млн руб. в год. Одновременно в обосновании прогнозируется, что в связи с увеличением вилки штрафов более чем по 15 статьям КоАП РФ новые санкции будут приносить в казну более 1,18 млрд руб. в год. У правового управления Госдумы и Счетной палаты РФ возражений против поправок нет. В первом чтении Госдума может рассмотреть законопроект 13 мая 2026 года.

Александр Воронов