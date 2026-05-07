В Воронежской области 12 га под Павловском отдадут мусорному полигону

На портале органов власти Воронежской области 7 мая появился проект закона о переводе земельного участка вблизи Павловска в другую категорию в целях расширения и увеличения мощности действующего полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Площадь участка, расположенного на территории Русско-Буйловского сельского поселения, составляет 12,3 га.

Участок земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 36:20:6200008:313 и кадастровой стоимостью 545,3 тыс. руб. находится вблизи трассы М-4 «Дон» южнее Гаврильских Садов и западнее Преображенки. Переведут его в категорию «земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

При полигоне ТКО села Русская Буйловка в 2022 году был запущен мусоросортировочный комплекс мощностью 25 тыс. т в год. Эта линия стала пятым объектом в регионе, предназначенным для предварительной обработки твердых коммунальных отходов.

В конце апреля также стало известно, что министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области объявило повторные конкурсы на строительство полигонов ТКО в Россошанском и Бобровском районах. Совокупная максимальная цена контрактов равняется 2,4 млрд руб.

Денис Данилов