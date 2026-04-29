Воронежские власти снова ищут строителей двух полигонов ТКО за 2,4 млрд рублей

Министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области объявило повторные конкурсы на строительство мусорных полигонов в Россошанском и Бобровском районах. Общая сумма начальных цен контрактов, как и на предыдущих торгах, равняется 2,4 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Предыдущие тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок.

Строительство полигона в Россошанском районе оценили в 1,7 млрд руб. Проектная мощность объекта — 84,3 тыс. т в год. Он запланирован на участке площадью 360 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию — к концу октября 2027 года. Полигон предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе.

За аналогичные работы в Бобровском районе подрядчик может получить не более 653,7 млн руб. Проектная мощность полигона в этом муниципалитете вдвое меньше — 40,4 тыс. т в год. Его необходимо возвести на участке площадью 80 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию тот же. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора.

Подавать заявки на участие в обоих конкурсах можно до 14 мая, итоги планируют подвести 19 мая.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти региона планируют увеличить объем сортировки мусора в Воронежском кластере. Для этого может быть построен новый комплекс или расширен действующий в Семилукском районе мусоросортировочный комплекс регоператора «Экотехнологии».

Фотогалерея Как работает мусоросортировочный комплекс под Воронежем Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Алина Морозова