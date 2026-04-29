Воронежские власти снова ищут строителей двух полигонов ТКО за 2,4 млрд рублей
Министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области объявило повторные конкурсы на строительство мусорных полигонов в Россошанском и Бобровском районах. Общая сумма начальных цен контрактов, как и на предыдущих торгах, равняется 2,4 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Предыдущие тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Строительство полигона в Россошанском районе оценили в 1,7 млрд руб. Проектная мощность объекта — 84,3 тыс. т в год. Он запланирован на участке площадью 360 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию — к концу октября 2027 года. Полигон предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе.
За аналогичные работы в Бобровском районе подрядчик может получить не более 653,7 млн руб. Проектная мощность полигона в этом муниципалитете вдвое меньше — 40,4 тыс. т в год. Его необходимо возвести на участке площадью 80 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию тот же. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора.
Подавать заявки на участие в обоих конкурсах можно до 14 мая, итоги планируют подвести 19 мая.
В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти региона планируют увеличить объем сортировки мусора в Воронежском кластере. Для этого может быть построен новый комплекс или расширен действующий в Семилукском районе мусоросортировочный комплекс регоператора «Экотехнологии».