Инфраструктуру встроят в лимит

В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов власти готовят меры по донастройке этого механизма. В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 млрд руб. Предполагается, что это позволит большему числу регионов воспользоваться льготными займами. С учетом того, что проекты отбираются в зависимости от объема привлеченных частных средств, сейчас шансы на получение кредита выше у крупных и инвестиционно привлекательных регионов.

В правительстве обсуждают меры по донастройке механизма казначейских инфраструктурных кредитов. Поясним, речь идет о займах, предоставляемых регионам под 3% на 15 лет по результатам конкурсного отбора — средства могут тратиться, в частности, на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. В прошлом году по итогам конкурса на 2025–2027 годы распределено 77 млрд руб. на 20 проектов из 17 регионов. В ходе второго этапа отбора, который намечен на июнь—июль, планируется распределить более 110 млрд руб. на 2028–2030 годы. Спрос на займы уже выше — предварительно регионы заявили проекты почти на 450 млрд руб.

Теперь, как сообщили “Ъ” в Минэкономики, планируется ограничить возможность получения кредитов — лимитом в 10 млрд руб. на регион. Сейчас «потолок» установлен только для стоимости заявляемого на конкурс проекта (те же 10 млрд руб.), но их количество не ограничено.

Лимит для региона, поясняют в ведомстве, необходим, чтобы механизмом могло воспользоваться больше субъектов РФ. При этом проекты техсуверенитета и структурной адаптации экономики, а также в сфере туризма будут учитываться в лимите с понижающими коэффициентами.

Ранее Минстрой подготовил проект постановления правительства, также нацеленный на увеличение числа регионов, которые смогут получать кредиты. Этот документ конкретных лимитов не предполагает, отмечается лишь, что при распределении средств будут учитываться объем уже полученных субъектом РФ кредитов и стоимость заявленных проектов. Инициативу в ведомстве объясняли тем, что регионы с более высоким уровнем инвестпривлекательности «имеют дополнительные возможности» по привлечению внебюджетных средств, а значит, и по представлению большего количества проектов — отбор напрямую зависит от объема инвестиций, которые субъект РФ привлекает в проект.

Как именно предлагается учитывать объем уже полученных средств, в Минстрое “Ъ” не пояснили, но подчеркнули, что ограничений по количеству заявок вводить не планируется. В Фонде развития территорий добавили, что количество проектов не является прямым показателем объема финансирования или активности региона.

Казначейские инфраструктурные кредиты запущены в 2025 году как продолжение программ инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Как сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, с привлечением таких займов в общей сложности построено и обновлено 580 км дорог, 1860 км коммунальных сетей, а также поставлено более 8,3 тыс. единиц общественного транспорта.

По мнению директора Научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрия Землянского, введение лимита позволит расширить географию кредитов — сейчас крупные регионы могут подать больше подготовленных качественных заявок. Ситуация с собственными доходами региональных бюджетов, добавляет он, непростая — ограничение снизит возможности субъектов РФ с высоким уровнем бюджетной обеспеченности по получению дополнительной господдержки.

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова соглашается: изменения нацелены на «максимизацию охвата участников программы при изначальных параметрах плановых выдач». Кредиты, по ее словам, востребованы, но, очевидно, распределены неравномерно. При этом, напоминает Елена Анисимова, инфраструктурные кредиты возвратные и платные, а «с учетом разницы в размерах экономики и бюджетов значительно отличаются и возможности в освоении средств в разных регионах».

