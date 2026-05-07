Бывшего гендиректора ФК «Торпедо Москва» будут судить за подкуп судей на 20 матчах

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова, который обвиняется в подкупе арбитров на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Бывший гендиректор АО ФК «Торпедо Москва» Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо» Бывший гендиректор АО ФК «Торпедо Москва» Валерий Скородумов

По данным следствия, Скородумов вместе с организованной группой «оказал противоправное влияние на результаты 20 матчей». Они за деньги договаривались с судьями о результатах матчей. Взятки получили 13 арбитров, которые судили матчи на Мелбет-Первенстве по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов. Следователи выяснили, что целью соучастников было обеспечить участие ФК «Торпедо Москва» в Российской Премьер-Лиге.

Суммы взяток варьировались от 500 тыс. до 3 млн руб., в зависимости от степени важности предстоящего матча. Кроме того, в некоторых случаях судьи получали дополнительное вознаграждение от 250 тыс. до 500 тыс. руб. за назначение пенальти в ворота команды соперника или за удаление игроков соперника с поля. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 184 УК.

Валерий Скородумов был арестован в июне 2025 года. Также были задержаны совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер футбольного клуба «Торпедо» Ирина Волкова. В октябре Скородумов заключил со следствием досудебное соглашение. В феврале его, как сообщали источники РБК, отпустили под домашний арест.