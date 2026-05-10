Гимнастика на вырост

В России может появиться новая дисциплина в адаптивном спорте — художественная гимнастика для детей и взрослых с синдромом Дауна. Пока проект существует на частные средства и благодаря энтузиазму тренеров и инициативности родителей. Но уже готов пакет документов для включения дисциплины в реестр Минспорта РФ. В случае успеха у спортсменов появится структурированная система, официальные разряды, нормативы и финансирование.

Открытая тренировка по художественной гимнастике для детей с синдромом дауна, организованная международным Фондом развития и поддержки спорта, художественной гимнастики и социальных проектов для детей с интеллектуальными нарушениями, во Дворце гимнастики Ирины Винер

Текст: Ольга Алленова

«У Вари был тест Векслера на 38 баллов. Сейчас — 53»

На контрольную тренировку в Лужники, куда меня пригласили, приехали девочки из разных российских городов. Обычно они тренируются у себя дома со своими тренерами, но раз в несколько месяцев выбираются в Москву, чтобы «сверить часы». Тренировку проводит олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, заместитель директора Международного фонда развития и поддержки спорта, художественной гимнастики и социальных проектов. Фонд занимается помощью детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями, которые хотят заниматься спортом, приглашает их на сборы, тренировки и соревнования.

После первого занятия девочки выстраиваются, им раздают красивые купальники, сшитые по индивидуальным замерам в рамках благотворительной акции. В этих костюмах они будут выступать на соревнованиях. Девчонки оживленно демонстрируют друг другу наряды. Потом начинается контрольная тренировка — каждая участница показывает новую программу, к которой готовилась дома. Татарева комментирует: «Улыбайся!», «Держи равновесие!» После прогонов девочки подходят к ней, целуют ее, обнимают.

Открытая тренировка по художественной гимнастике для детей с синдромом дауна, организованная международным Фондом развития и поддержки спорта, художественной гимнастики и социальных проектов для детей с интеллектуальными нарушениями, во Дворце гимнастики Ирины Винер. Чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Варвара Смирнова (слева) и чемпионка мира по художественной гимнастике среди сеньорок Ольга Филимонова (в центре) во время тренировки. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева (слева)

Когда Анастасия Татарева отлучается, в зале остается Татьяна Смирнова, мать одной из спортсменок. Она продолжает заниматься с девочками.

До рождения дочери Вари Татьяна никак не была связана со спортом. Все началось с учителя физкультуры из коррекционной школы Санкт-Петербурга Натальи Винской, которая раньше профессионально занималась художественной гимнастикой. Именно она в 2017 году взялась тренировать первую девочку с синдромом Дауна, а потом — и Варю Смирнову. «Школа старая, зал физкультуры — обычный класс 30 квадратных метров, потолки 2,3 метра. Два прыжка — и ты в стену упираешься,— рассказывает Татьяна Смирнова.— Мы там начинали со Special Olympics, с первого уровня».

Открытая тренировка по художественной гимнастике для детей с синдромом дауна, организованная международным Фондом развития и поддержки спорта, художественной гимнастики и социальных проектов для детей с интеллектуальными нарушениями, во Дворце гимнастики Ирины Винер. Чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Варвара Смирнова во время выступления на тренировке. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева (верхний ряд, слева) и попечитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Юлианна Винер (верхний ряд, в центре)

Потом Татьяна создала в родном Петербурге благотворительный Фонд поддержки людей с ментальными нарушениями «Движение». «Я думала, что координационные виды спорта — это сложно,— рассказывает она.— А потом у нас был проект с фондом “Звезды детям” Александра Кержакова. Мы в его рамках рамках пошли в Центр художественной гимнастики в Петербурге. И я поняла, насколько это классно — вращать булавы под музыку, одновременно двигаться и работать с лентой. Это такое развитие. Я сама попробовала — для меня было тяжело, а у детей как-то получалось. Это было в 2017 году. В 2018-м мы поехали на чемпионат мира в Бохум, в Германию. Нас тогда было всего двое от России, моя Варя, ей было десять, и Оля Филимонова, ей было12. Хотели посмотреть, как там в мире, перенять опыт. Есть ли лучше нас? Конечно есть. Испанки, финки — это был просто космос. Америка приехала. Мы тогда заняли второе и третье места среди юниорок, потому что в нашей возрастной категории детей почти не было. Но с тех пор мы с дочерью живем художественной гимнастикой, болеем ею».

К 2020-му в Санкт-Петербурге было уже 18 гимнасток с синдромом Дауна.

— А Варе нравилось? — спрашиваю я.

— Еще бы. Всем девчонкам нравилось. Кто откажется от купальников со стразами? — Смирнова улыбается.— А если серьезно, — мы же без спорта просто сидели бы дома в четырех стенах.

По ее словам, годы тренировок помогли дочери в развитии. «Художественнная гимнастика способствует развитию нейронных связей,— говорит Татьяна.— У Вари был тест Векслера на 38 баллов. Сейчас — 53. IQ растет. Появилась речь, пусть пока плохая, но раньше не было никакой. У нее проявились бойцовские качества: “Я смогу, я сделаю, я переделаю”. Она общается с девочками в зале, а это социализация».

Чтобы тренироваться системно, чтобы выступать на общероссийских и международных соревнованиях, художественная гимнастика для девочек с синдромом Дауна должна стать официальным видом спорта. «Мы куда только не стучались,— вспоминает Смирнова.— Пытались развивать направление, получить официальный статус. Объясняли, что как только это произойдет, по всей России дети смогут заниматься художественной гимнастикой. Секции будут бесплатными — и в спортивно-адаптивных школах, и в обычных спортшколах. На соревнования мы сможем ездить за государственный счет. Но пока мы повсюду слышали: “Ваша гимнастика — не вид спорта”».

В 2023 году олимпийская чемпионка Анастасия Татарева стала амбассадором направления художественной гимнастики для детей с интеллектуальными нарушениями (ИН), а также заместителем директора Международного фонда развития и поддержки спорта, художественной гимнастики и социальных проектов. «Она придумала подход, адаптированный под наших детей,— рассказывает Татьяна Смирнова.— Мы начинаем тренировку с игры, потом переходим на методику нормотипичных спортсменов». При этом тренеры должны быть готовы к тому, что освоение базовых навыков может занимать месяцы, годы. «Как научить прыгать на скакалке? В течение года я просто планомерно прыгала вместе с Варей каждый день, и через год она стала это делать сама,— рассказывает Татьяна.— Далее появились обруч, мяч, булавы, лента».

Раньше художественная гимнастика для детей с синдромом Дауна существовала в виде отдельных школ, которые объединились сейчас на одной базе в Москве — ее возглавляет Анастасия Татарева. «Настя стала двигателем этого процесса»,— говорит Татьяна Смирнова.

Сама Татарева рассказывает, что после завершения профессиональной спортивной карьеры не сразу решила заниматься адаптивным спортом.

«Я заканчивала магистратуру в Екатеринбурге по специальности “реабилитация спортсменов с ограниченными возможностями”,— поясняет она.— Честно скажу, первое время не совсем понимала, где смогу применить полученные знания. Но потом в Москве меня пригласили посмотреть на тренировку детей с синдромом Дауна. Я была удивлена. Увидела, какие дети талантливые и как много они на самом деле могут. Когда мои коллеги приезжают на наши тренировки или соревнования, они говорят: “Настя, они некоторые вещи делают даже лучше, чем нормотипичные”».