Сбившего насмерть фотографа Добромилову байкера отправили под арест

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест мотоциклиста Максима Завируху, который насмерть сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову во время съемок на западе столицы. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Максим Завируха

Фото: Агентство «Москва» Максим Завируха

В отношении Завирухи возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В правоохранительных органах сообщали, что во время аварии мотоциклист был трезв и ехал по дороге, соблюдая правила. Мужчина не справился с управлением. По указанной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Смертельное ДТП произошло 5 мая около д. 5 на улице Большая Дорогомиловская. Максим Завируха сбил Ксению Добромилову на проезжей части. Девушка погибла на месте. По данным следствия, она делала фотографии байкеров на дороге, однако один из них не успел затормозить и сбил фотографа.