Telega запустил платную подписку для доступа в приложение

Отечественный альтернативный клиент Telegram — Telega — запустил тестирование платной подписки «Телега Плюс» для доступа к приложению «без ожидания», рассказали “Ъ” в сервисе. На первом этапе подписка будет доступна 1 млн пользователей из списка ожидания.

«Это позволит команде постепенно масштабировать сервис и сделать процесс подключения и оплаты максимально удобным»,— заявили в Telega. Стоимость подписки составит 99 руб./мес., для новых пользователей — 1 руб. в первый месяц, рассказывают в сервисе.

«Запуск связан с высоким интересом к приложению и необходимостью расширять серверные мощности соответственно: число желающих подключиться значительно превысило прогнозы команды. Такой формат позволит постепенно открывать доступ новым пользователям и сохранять стабильную работу сервиса для тех, кто уже пользуется Telega»,— объяснили в сервисе.

После блокировки мессенджера Telegram клиент Telega стала самым быстрорастущим мессенджером в России за март: аудитория приложения за период выросла на 160%, до MAU (месячный охват) почти в 7,5 млн человек. Ранее Cnews писал, что Telega «потенциально связан» с холдингом VK.

В марте 2026 года Telega перестал регистрировать новых пользователей из-за «заметного роста интереса к приложению» для «для сохранения стабильной работы сервиса». 17 апреля Apple начала помечать Telega как вредоносное приложение. Пользователям версии приложения на iPhone система iOS не дает открыть ранее установленное приложение Telega и призывает удалить его со своего мобильного устройства. 22 апреля приложение было удалено из AppStore. На момент публикации Telega остается недоступным в магазине приложений.

Сам Telegram с 31 марта ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала» из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

Алексей Жабин