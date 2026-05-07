Работодатели подпитали лояльность льготами

Выплаты на свадьбу — самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом “Ъ FM” сообщили в компании «Технологии доверия» (бывшая «PwC Россия»). По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тыс. руб. Примерно столько же компаний поддерживают беременных — в среднем им платят около 280 тыс. единовременно.

Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% — бюджетные. У трети участников исследования штат превышает 5 тыс. человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы.

Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников — как правило, их стоимость не превышает 3 тыс. руб.

Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС для детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тыс. руб. Особняком стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь две трети компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов.

При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам.

Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них — возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь четверть предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.

За последние два года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее.

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”, рационально ли удерживать сотрудников, расширяя соцпакет:

Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов: «Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий был рынком соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины 2025 года ситуация несколько начала меняться. У нас был определенный план, как усиливать корпоративные льготы, но мы не были в состоянии его выполнить из-за достаточно тяжелой финансовой ситуации. Люди привыкли к бенефитам от компаний — те, кто могут, внедряют их, кто нет — откладывают (последних достаточно много)». Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников: «И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением соцпакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а 20% даются тем, кто имеет больший стаж. Это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов по ипотеке и автокредитам. ДМС, подарки детям — это базовые вещи». Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Мне кажется, любая практика для любой компании индивидуальна, нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. На сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое — как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, они выберут непосредственно деньги на счет, а не какие-то дополнительные суррогатные блага».

По данным платформы hh.ru, в 2025 году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете — зарплата, удобный график и карьерные перспективы.

