Жизнь не сахар

За прошедшие пять лет уровень внутреннего потребления сахара в России сократился. Но полностью от сладкой жизни потребители отказываться не готовы. Поэтому растет рынок всевозможных сахарозаменителей и подсластителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Минздрав предупреждает

По рекомендации Минздрава безопасной для здоровья человека считается норма не более 8 кг сахара в год. Но еще в 1980 году городской житель в России потреблял около 35 кг сахара в год, а сельский — 37 кг, сообщал ранее Росстат. Сахар был основным источником дешевых калорий, также росту интереса к нему способствовало введение в СССР сухого закона в 1985 году.

В последние годы ситуация значительно изменилась. Пандемийный год заложил начало тренда на здоровое питание, в том числе с понижением уровня сахара в рационе. И уже в 2021 году россиянин употреблял 31 кг сладкого продукта в год, в 2023-м — 30 кг. А в 2025 году министр сельского хозяйства Оксана Лут называла цифру в 23 кг. Это все еще значительно превышает рекомендованную Минздравом норму, но тренд на снижение потребления сахара налицо.

«Потребление сахара в России в целом медленно сокращается на протяжении последних пяти лет и составляет, по официальным оценкам, в среднем около 5,8 млн тонн в год. В 2025 году, согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка и Минсельхоза, потребление снизилось до 5,6–5,7 млн тонн (–2,5% к 2024 году)»,— комментирует ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

При этом тренд на снижение потребления сахара сохраняется на фоне роста его производства (среднегодовые темпы прироста CAGR 2021–2025 = 1,7%). В прошлом году, по данным Минсельхоза, в России произвели более 6,3 млн тонн сахара (для сравнения, в 2021 году — 5,9 млн тонн). Профицит сахара давит на внутренний рынок, ослабляя цены. Так, в прошлом году цена сахара-песка снизилась на 9% в рознице (год к году), что стало одним из факторов роста продаж. По сравнению с 2024 годом объем реализованного в рознице сахара увеличился на 8% в килограммах и на 4% в рублях, а сахарной пудры — на 22% и 20% соответственно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Однако эксперты считают этот всплеск продаж кратковременным явлением, не противоречащим общему тренду. «Продажи сахара-песка в рознице действительно могли вырасти за счет выбора более дешевых продуктов на фоне снижения покупательной способности. Если сахар подешевел на 9%, то, например, шоколад подорожал на 27%, кондитерские изделия в целом — на 17%. Однако это не отменяет общего тренда на постепенное сокращение потребления сахара. Необходимо учитывать не только прямые покупки сахара-песка конечными потребителями в рознице, но и потребление сахара в составе других продуктов»,— считает Евгения Пармухина.

Пошли на замену

Снижение потребления сахара и тренд на ЗОЖ стали главным стимулом развития рынка сахарозаменителей и подсластителей. В России это направление в последние пять лет растет среднегодовыми темпами в 5–6% в год, что соответствует глобальному тренду: в мире данный рынок прибавляет в среднем 5–9% в год.

По данным Fortune Business Insights, объем мирового рынка заменителей сахара в 2025 году составил $9,5 млрд.

Эксперты консалтинговой компании считают, что в текущем году цифра составит уже $10,19 млрд, а к 2034-му мировой рынок в финансовом выражении вырастет до $20,27 млрд.

Производители адаптируют бизнес к смене потребительских предпочтений на фоне тренда на здоровый образ жизни. По данным исследования аналитической компании Tebiz Group, доля бизнеса в закупках сахарозаменителей выросла до 40% от общего объема рынка, сообщила директор по маркетингу компании «НоваПродукт АГ» (бренд Novasweet) Александра Гудимова.

Помимо тренда на ЗОЖ поддержкой рынку сахарозаменителей стали регуляторные ограничения: акциз на сладкие газированные напитки (введен в 2023 году, тогда составлял 7 руб./л, сейчас — 11 руб./л), обязательная маркировка сахаросодержащих напитков (также действует с 2023 года) и реализация федерального проекта «Здоровое питание» (действовал с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года), который был направлен на изменение пищевых привычек населения и контроль качества пищевой продукции.

«Регуляторная экономика стала одним из самых значимых драйверов этого рынка. Акцизы для продуктов с высоким содержанием сахара начали вводить в Великобритании, потом в США, затем в странах ЕС. Россия также пошла по этому пути — сначала в отношении напитков, сейчас рассматривается вопрос введения акцизов и на другие продукты с высоким содержанием сахара»,— отмечает президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

При этом в Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») отметили, что еще в конце 2019 года ведущие производители безалкогольных напитков России подписали Кодекс добровольных обязательств, согласно которому планировали поступательно снижать количество сахара в своих продуктах. Но, конечно, после введения акциза в 2023 году тренд на снижение сахара стал еще более отчетливым.

Сегодня рецептура большей части напитков на рынке составлена таким образом, что там есть и подсластители, и сахар.

«С одной стороны, сохраняется минимальное содержание сахара, с другой — подсластители позволяют создать сбалансированный сладкий вкус, который нравится потребителям. Вместе с тем в продаже можно найти как продукты без сахара и подсластителей вообще (так называемая вкусовая вода), так и полносахарные напитки, где содержится только сахар и больше ничего»,— отметила генеральный директор «Союзнапитков» Алла Андреева.

«Напитки с использованием сахарозаменителей — одно из самых быстрорастущих направлений. Это лимонады, холодные чаи, функциональные напитки, сокосодержащая продукция, сиропы без сахара. Здесь сахарозаменители позволяют снизить калорийность и вывести продукт из зоны повышенной налоговой нагрузки»,— добавили в компании «Фелицата Холдинг» (специализируется на поставе фунциональных ингредиентов для предприятий пищевой промышленности и производстве сахарозаменителей Prebiosweet для потребительского рынка).

Не только напитки

Кроме напитков и кондитерской продукции сахарозаменители сегодня могут присутствовать в составе молочной продукции и в десертах — йогуртах, творожных продуктах, молочных коктейлях, мороженом. В этих категориях растет спрос на продукты без добавления сахара или с пониженной калорийностью. Производство жевательной резинки и продуктов для ухода за полостью рта — это классическое направление для полиолов, прежде всего сорбита, ксилита и мальтита, отмечают в «Фелицата Холдинге».

Также развивается сегмент диабетического и специализированного питания: печенье, батончики, смеси для выпечки, десерты. Здесь спрос более стабильный, потому что связан не только с модой на ЗОЖ, но и с медицинской необходимостью. HoReCa и кофейни — еще один растущий канал. Все больше кафе предлагают альтернативу сахару в саше, а ЗОЖ-заведения используют эритрит, стевию и сукралозу в десертах и напитках.

По оценкам Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), спрос на ЗОЖ-продукты в крупных торговых сетях прибавляет 15–20% в год, в отдельных — до 40%.

«Покупатели внимательнее относятся к составу продуктов и калорийности, осознанно сокращают потребление сахара, и подсластители становятся для части аудитории доступной альтернативой, позволяющей сохранить сладкий вкус без добавленного сахара»,— говорит председатель АКОРТ Станислав Богданов. Торговые сети отвечают на этот запрос потребителей расширением ассортимента: ЗОЖ-товары выделяются в отдельные зоны в магазинах и в тематические разделы на сайтах. В зависимости от формата магазина на полках и онлайн-витринах может быть представлено от 140 до более чем 2 тыс. таких товаров.

«Подсластители — одна из подкатегорий ЗОЖ-сегмента, в зависимости от формата магазина в торговых сетях может быть представлено от 1 до 30 вариантов»,— отметили в АКОРТ. Большая часть ассортимента, около 90%, приходится на продукцию отечественных производителей, небольшую долю импорта составляют продукты из Китая, Мексики и Германии. Так, в пресс-службе Х5 подтвердили, что в 2026 году на полках торговой сети «Перекресток» присутствует исключительно отечественный сахарозаменитель. В сетях «Магнит» и «Ашан» на запросы «Ъ-Review» не ответили.

При этом использование сахарозаменителей не всегда приводит к снижению цены. «В случае с напитками мы действительно видим пониженный ценник на продукцию без сахара. Для производителей напитков использование подсластителей вместо сахара снижает себестоимость производства (в частности, не нужно платить акциз за содержание сахара), и это отражается на конечной цене. Но батончики, кондитерские изделия с сахарозаменителями или без сахара (с пониженным содержанием) стоят дороже. Такие продукты производитель выводит уже в особую линейку, фактически премиальную, значит, ценники там будут выше обычных»,— говорит независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

Хочется натурального

Сегодня на рынке сахарозаменителей появляются новые рецептуры, технологии, продукты. Например, год назад ЭФКО презентовала на международной выставке «ПродЭкспо-2025» конфеты со сладким белком браззеином. «Главное отличие браззеина от других сахарозаменителей в том, что это белок, а не углевод. И белок с очень высоким коэффициентом сладости — он в 800–3000 раз слаще сахара»,— прокомментировали в пресс-службе компании. Пилотные образцы продуктов с браззеином — конфеты и шоколад — ЭФКО уже выпускает на своей кондитерской фабрике в Белгородской области.

«Да, рецептуры и технологии заметно меняются. Но важно уточнить: в самой основе популярных сахарозаменителей революция происходит не каждый год. Аспартам, ацесульфам-К, сукралоза, цикламат, стевия, эритрит остаются хорошо известными ингредиентами. Основные изменения сегодня идут в рецептурах смесей, степени очистки, вкусовом профиле и технологиях получения»,— пояснили в «Фелицата Холдинге».

Новые виды сахарозаменителей и подсластителей периодически появляются на рынке. «Например, аллюлоза, трегалоза, монк фрут и другие. Некоторые имеют более чистый вкус или улучшенные свойства вроде карамелизации для производства продуктов без добавления сахара. Но спрос на них пока довольно низкий за счет недостаточной информированности и представленности»,— уточняют в «НоваПродукт АГ».

Также на рынке растет доля подсластителей с различными вкусовыми добавками (ваниль, корица и другие). Спрос на них ниже, чем на классические варианты, тем не менее он растет.

Существенное влияние на производителей оказывает запрос рынка на натуральность и «чистую этикетку».

Потребители все чаще обращают внимание на состав, калорийность и происхождение ингредиентов.

«Растет интерес к стевии, эритриту, сиропам на основе инулина, топинамбура, а также к новым поколениям натуральных подсластителей. Среди перспективных продуктов можно назвать аллюлозу, трегалозу, тагатозу, сладкие белки, а также фруктовые сиропы; отдельно стоит отметить рост продаж сиропа топинамбура как отражение интереса к натуральным подсластителям»,— сообщили в «Фелицата Холдинге».

В АКОРТ также отмечают рост интереса покупателей к натуральным заменителям. Однако пока что лидером по объему продаж в сетях остаются классические подсластители в таблетках на основе сахарина и цикламата натрия за счет многолетнего присутствия на рынке и доступной цены.

Революция отменяется

Государственная политика по снижению потребления сахара, развитие тренда на ЗОЖ и поддержка импортозамещения в сегменте сахарозаменителей будут поддерживать рост производства сахарозаменителей в ближайшие годы. Однако революционного роста и прорыва здесь ожидать не стоит. Тем более что помимо драйверов производства сегодня присутствуют и факторы, которые его тормозят.

«Есть глобальный фактор и региональный, которые негативно влияют на рынок. В периоды экономических кризисов, падения доходов населения резко растет потребление продуктов с простыми углеводами, то есть богатых сахаром, а не с подсластителями. Эти продукты в ряде случаев дешевле, понятнее и помогают потребителю быстро достичь желаемого эффекта. Второй фактор — региональный, но также связанный с уровнем доходов населения.

В городах-миллионниках спрос на категории «лайт» и «зеро» с пониженным содержанием сахара или его отсутствием растет. В регионах такого спроса нет.

“Давай сахар, давай сало” — там простые углеводы формируют покупательскую активность. Все это тормозит развитие рынка»,— отмечает Михаил Богомолов.

Помимо экономики на рынок сахарозаменителей будет оказывать значительное влияние и геополитика, считают в группе «Текарт». «При дальнейшем усугублении экономических проблем и/или ухудшении взаимоотношений со странами-поставщиками (сейчас Китай играет ведущую роль в поставках как готовых сахарозаменителей, так и сырья для их производства) развитие рынка сахарозаменителей может замедлиться»,— резюмирует Евгения Пармухина.

Юлия Житникова