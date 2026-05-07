Тепло уходит с молотка

В Северной Осетии выставлено на торги имущество ГУП «Владикавказские тепловые сети», признанного банкротом. Как следует из сообщения на Федресурсе, единым лотом продаются нежилые здания котельных, тепловые пункты, линейные сооружения горячего водоснабжения и теплоснабжения, а также оборудование котельных. Начальная цена актива превышает 1,3 млрд руб. По мнению экспертов, потенциальные покупатели, скорее всего, будут рассчитывать на снижение стоимости лота.



ГУП «Владикавказские тепловые сети» было признано банкротом решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия—Алания в марте 2024 года. Конкурсное производство сначала открыли до 28 августа 2024 года, затем его неоднократно продлевали — в том числе до февраля и августа 2025 года, а позднее до 2026 года.

В состав лота включено около 3,5 тыс. единиц имущества. Помимо зданий котельных и тепловых пунктов, на продажу выставлены линейные объекты горячего водоснабжения и теплоснабжения, а также оборудование. Размер задатка установлен на уровне 10% от начальной цены, шаг аукциона — 5% на повышение.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что оценка лота выглядит неоднозначно. По его словам, если исходить только из масштаба инфраструктуры, сумма может показаться невысокой: создание с нуля системы теплоснабжения для города сегодня потребовало бы значительно больших вложений. Однако, отмечает эксперт, инвестор покупает не только здания, трубы и оборудование, но и все связанные с ними эксплуатационные и финансовые проблемы.

«Важно разделять балансовую стоимость такого актива и его реальную коммерческую привлекательность. Формально 1,3 млрд руб. за десятки котельных, тепловые пункты, сети и земельные участки под ними в столице региона могут выглядеть даже заниженной оценкой. Но цена определяется не только стоимостью металла и бетона»,— пояснил господин Жарский.



По его словам, региональные коммунальные сети, особенно на Северном Кавказе, часто имеют критический износ основных фондов — до 60–70%, высокие технологические потери и хронические проблемы со сбором платежей. В такой ситуации покупатель приобретает не генератор прибыли, а объект, требующий немедленных и значительных капитальных вложений.

Эксперт добавляет, что при таком наборе рисков стартовая цена может восприниматься участниками рынка уже не как низкая, а как завышенная. По его оценке, потенциальные покупатели, скорее всего, будут рассчитывать на ее снижение в ходе дальнейших процедур.

Условия конкурса также ограничивают возможности будущего собственника. Согласно карточке лота, покупатель обязан содержать и использовать объекты по целевому назначению — для поставки горячей воды и тепловой энергии.



Кроме того, он должен принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, регулируемым законодательством о естественных монополиях, обеспечить доступность услуг для потребителей и иметь необходимую лицензию, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию.

Эксперт считает, что именно статус естественной монополии делает актив сложным для классического инвестора. Он не сможет свободно закрывать нерентабельные объекты, перепрофилировать земельные участки или самостоятельно менять тарифы.

«Комплекс продается как субъект естественной монополии. Это означает, что частный инвестор не сможет оптимизировать актив привычными рыночными методами: закрыть убыточные котельные, использовать привлекательные участки под коммерческую застройку или произвольно повысить цены. Он будет обязан бесперебойно поставлять тепло и горячую воду населению, при этом его доходы останутся ограничены государственным тарифным регулированием»,— отметил эксперт.

Он считает, что в нынешних условиях, при высокой стоимости заемного капитала и длительных сроках окупаемости инфраструктурных проектов, такой актив скорее представляет собой социальную нагрузку, чем инвестиционно привлекательный бизнес. Для финансового инвестора, ориентированного на быструю доходность, лот, по оценке господина Жарского, будет малопривлекательным.

Впрочем, эксперт не исключает появления покупателя. По его мнению, интерес может проявить крупный федеральный энергетический холдинг, уже имеющий опыт работы с проблемными региональными теплосетями. Однако такой инвестор, как полагает господин Жарский, будет заходить в проект только при наличии гарантий со стороны властей — например, поэтапного доведения тарифов до экономически обоснованного уровня или предоставления бюджетных субсидий на модернизацию сетей. При этом, уточняет эксперт, реализовать такие гарантии на практике не всегда возможно.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня. Аукцион должен состояться 25 июня на электронной торговой площадке.

Константин Соловьев