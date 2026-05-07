АТОР: иностранные туристы отменили более 50% туров в Россию на майские праздники

Иностранные туристы отменили 50% забронированных туров в Россию, на которые должны были поехать на майские праздники, из-за закрытия авиационных хабов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

«В связи с кризисом, который случился на Ближнем Востоке… ситуация резко ухудшилась»,— рассказал господин Мусихин (цитата по «Интерфаксу»). Он пояснил, что арабскими авиакомпаниями летают не только туристы из стран Ближнего Востока, но и многие другие иностранцы. По данным вице-президента АТОР, из-за эскалации конфликта в Иране турпоток в Россию снизился также из Китая, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.

Также, по словам Александра Мусихина, рост въездного туризма в Россию в этом году замедлился, поскольку из-за укрепления рубля подорожали туры на 35%. По его словам, еще одна причина — у иностранцев возникают проблемы с безналичной оплатой и связью. «Все иностранцы встроены в цифровую среду, для комфортного пребывания им необходим интернет»,— отметил господин Мусихин.