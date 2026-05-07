РКН: блокировать игры компаний Electronic Arts и Take-Two не планируется

Блокировка в России популярных иностранных игр, в том числе Battlefield и FIFA, не планируется, поскольку для этого нет никаких оснований. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Electronic Arts Фото: Electronic Arts

С начала года РКН, как писал «Ъ», подал не менее семи административных исков к крупнейшим игровым разработчикам о нарушении закона в области персональных данных. Речь идет, например, о таких разработчиках, как Electronic Arts (Sims, Battlefield, FIFA), Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).

«Никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет», — сообщили в РКН. Решений судов об ограничении доступа к играм не поступало, отметили в службе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суд изменит правила игры».