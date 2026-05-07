ФАС и Минпромторг предложили продавать на бирже минимум 10% алюминия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг России разработали проект совместного приказа, который предусматривает введение обязательного норматива по биржевой торговле алюминием. Согласно приказу, на биржевых торгах должно продаваться не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия.

В пресс-службе ФАС сообщили, что ведомства предусмотрели коридор биржевых цен на алюминий для формирования индикатора цен на российском рынке с учетом его характеристик. Цены будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов.

Как сообщили в Минпромторге, механизм необходим для того, чтобы сформировать «прозрачные и недискриминационные условия обращения первичного алюминия на внутреннем рынке». Такая инициатива поможет создать рыночные ориентиры для ценообразования и повысить доступность продукции для российских потребителей.