За драки деньги

«Ъ-Урал» стали известны подробности уголовного дела в отношении предполагаемых членов ОПГ «РСУ» (или «эрсы»), задержанных в марте в Ирбите (Свердловская область) во главе с авторитетным спортсменом Романом Васютинским. После проведенных следственных действий пяти гражданам инкриминировали два эпизода вымогательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Ирбита

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Ирбита

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», пятерым предполагаемым членам преступной группировки «РСУ» из Ирбита предъявили обвинение по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Среди них: руководитель спортклуба «Легион» Роман Васютинский, Никита Назаров, Михаил Руденко, Андрей Кузнецов, Максим Шайдуров.

Напомним, они были задержаны в начале марта с привлечением сотрудников Росгвардии и ФСБ. Расследованием уголовного дела занимаются два подразделения: ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) и ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.

ОПГ «РСУ» создана в 90-х в Ирбите. Ее название появилось из-за того, что ее предполагаемые участники около 20 лет назад собирались в здании местного «Ремонтно-строительного управления» (РСУ). Устно их называли «эрсы». По предварительным данным, в ОПГ могли входить несколько десятков человек. В основном они занимались мелким бандитизмом: избиениями и вымогательствами под предлогом надуманных конфликтов. Некоторых членов ОПГ пытались судить, но их уголовные дела вскоре закрывали.

В уголовном деле трое пострадавших, включая военнослужащего-контрактника и двух местных жителей.

Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПГ требовали 500 тыс. руб. у военнослужащего, когда он осенью прошлого года проводил отпуск в Ирбите. Однажды ночью его разбудил 16-летний младший брат, который пожаловался на то, что к их дому подъехали четыре автомобиля, в которых находилось порядка десяти «эрсов». Когда военнослужащий вышел во двор, началась драка, в которой он порезал одного из членов группировки. По его словам, он боялся за свою жизнь — на тот момент его избивали четверо человек.

Вскоре военнослужащего вызвали «на разговор» в офис. По словам пострадавшего, 16 сентября 2025 года там ему начали угрожать, объясняя, что после ранения ножом благодаря их связям не стали возбуждать уголовное дело. Якобы Никита Назаров утверждал, что по одному звонку сотрудники полиции заберут пострадавшего в подвал, изобьют и изнасилуют резиновой палкой.

Потерпевший предложил 50 тыс. руб. для закрытия «вопроса», но «эрсам» этого было мало. Они дали ему срок до 30 сентября, чтобы он отдал 500 тыс. руб. Пострадавший деньги не нашел и написал заявление в правоохранительные органы.

Второй эпизод касается вымогательства 500 тыс. руб. у местных жителей города — братьев Анатолия и Николая. В октябре 2025 года во время празднования дня рождения их брата они подрались с представителями «РСУ». По словам пострадавших, через два дня члены группировки вызвали их на встречу во двор магазина «Монолит». Там их ждали шесть человек, которые начали их избивать руками, ногами и металлической трубой. Потерпевшие рассказали на допросах, что Михаил Руденко в это время кричал: «город под нами», а избиение прекратил Роман Васютинский. От братьев потребовали уплатить до ноября 500 тыс. руб. Им угрожали, что иначе их утопят в реке с привязанными к ногам колесами. Потерпевшие описали Романа Васютинского одинаковыми словами: «жесткий, требовательный, опасный».

Роман Васютинский после задержания отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. На одном из заседаний, на котором решался вопрос о мере пресечения, он говорил, что не намерен скрываться от следствия и просил поместить его под домашний арест. По его словам, потерпевших он видел один раз в жизни.

Многие из обвиняемых пытались обжаловать арест, но безуспешно.

Пока следствие находится на предварительной стадии. Следователям необходимо допросить не менее 10 свидетелей, провести очные ставки с обвиняемыми, осмотреть документы, изъятые в ходе обысков, проверить предполагаемых членов ОПГ на причастность к другим преступлениям.

Артем Путилов