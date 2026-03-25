Как стало известно «Ъ-Урал», в Ирбите (Свердловская область) обезврежена местная преступная группировка, называвшая себя «РСЫ». По предварительным данным, она действовала с 1990-х годов, занимаясь продажей наркотиков и вымогательствами. Для задержания членов группировки, у которых могли иметься связи в местных правоохранительных органах, были задействованы сотрудники полиции, ФСБ и СОБР из других городов. Поводом для расследования стало заявление бойца СВО, у которого фигуранты вымогали деньги.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», масштабную операцию по задержанию предполагаемых членов группировки «РСЫ» в марте провели совместно провели ФСБ, полиция и СОБР Росгвардии. Для этого в Ирбите были задействованы оперативники и спецназовцы из других регионов, в операции участвовало большое число патрулей ДПС, которые проверяли въезжающие в город и выезжающие из него машины.

Как рассказал «Ъ-Урал» собеседник, знакомый с ситуацией, члены преступной группировки попали под уголовное преследование после того, как в правоохранительные органы обратился участник СВО, у которого они вымогали деньги (ст.163 УК РФ). По словам источника, друзья бойца посоветовали обратиться к силовикам, но не в Ирбите, поскольку, предположили они, члены «РСЫ» могли иметь в городе связи, в том числе среди правоохранителей, позволяющие «замять» дело.

Одним из задержанных стал предполагаемый лидер преступной группировки — тренер по пауэрлифтингу Роман Васютинский, директор местного спортивного клуба «Легион». По словам источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, следственные действия в отношении него и его ближайший соратников проводили по ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). По словам жителей Ирбита, члены «РСЫ» продавали марихуану и насвай.

Кроме того, членов группировки проверяют на причастность к продаже гуманитарного груза, предназначенного для специальной военной операции. На странице «ВКонтакте» Романа Васютинского (последний раз был в сети три недели назад) фотографии с зоны СВО датируются августом 2023 года. Про передачу гуманитарной помощи он писал в ноябре 2025 года. По данным «Ъ-Урал», всего он туда ездил шесть раз.

По словам местных жителей, группировка «РСЫ» якобы действовала с 90-х годов. В основном ее члены нападали на подростков, вымогали у них деньги. Некоторые участники группировки нигде не работали продолжительные время, но в их собственности имеются недвижимость и автомобили.

Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так, Ирбитский районный суд в 2020 году должен был приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Романа Васютинского по ст.116 УК РФ (побои), но судья отказал в принятии заявления от пострадавшего к производству. Аналогичная ситуация произошла с его другом Михаилом Руденко — в 2024 году ему инкриминировали ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), но председательствующий судья отказал в принятии заявления к производству.

В ФСБ, Росгвардии, СКР воздержались от комментариев. Жена Романа Васютинского заявила, что не владеет информацией о задержаниях.

Артем Путилов, Екатеринбург