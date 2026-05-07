В Запорожье отменили парад Победы и «Бессмертный полк»

В Запорожской области отменили проведение военного парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в регионе ежедневно фиксируют увеличение дроновой активности и это требует усиления режима безопасности во всех сферах.

«Запорожская область готовится к празднованию Дня Победы. В целях обеспечения безопасности проведение массовых праздничных мероприятий 9 Мая на территории Запорожской области будет ограниченно. Не будем проводить парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка"»,— отметил губернатор. Он также сообщил, что местные власти возложат цветы, поздравят ветеранов.

Ранее от проведения парада Победы также отказались в Крыму, Курской, Воронежской и других областях. В Москве на Красной площади парад пройдет без участия военной техники. Также не будет воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов.

Александр Дремлюгин, Симферополь