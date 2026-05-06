Парадные подсчеты

В большинстве крупных российских городов парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде — без прохода военной техники, выяснил “Ъ”. Решение изменить формат власти, как правило, принимали по соображениям безопасности. В ряде городов, причем не только в приграничных регионах, от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью.

О том, что главный парад Победы в Москве утром 9 мая состоится в сокращенном формате, Минобороны РФ сообщило еще в конце апреля. Пешей колонной по Красной площади пройдут курсанты военных вузов, а в небе над ней пролетят самолеты российских пилотажных групп. При этом проезд военной техники не планируется, не примут участия в мероприятии и воспитанники суворовских и нахимовских училищ. Воздержаться от демонстрации техники решено из соображений безопасности, пояснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, вовсю пустился в террористическую активность. На фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности».

Провести парады без прохода военной техники по примеру столицы решили и в ряде других регионов, тоже объяснив это заботой о безопасности.

В частности, механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Биробиджане (там воздержатся и от салюта), Белогорске Амурской области (в этом городе, где дислоцируется штаб 35-й гвардейской общевойсковой армии, обычно проводится главный в регионе парад), Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе (там технику выставят в городском парке), Омске, Самаре, Томске и Тюмени.

В Калининграде парад тоже пройдет без участия современной военной техники, однако вместо нее по главной площади города пройдет техника времен Великой Отечественной. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн официально не сообщало, но на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты, заметил корреспондент “Ъ”.

В приграничных же регионах парады уже не в первый раз отменяются полностью: например, в Белгороде их на 9 Мая не было с 2022 года, а в Курске и Севастополе — с 2023-го. В Краснодаре и Сочи мероприятия, как и в прошлом году, решено не проводить, решение же по параду в Новороссийске (в 2025 году он прошел без зрителей) будет принято ближе к 9 мая, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. Воздержатся от парадов в приграничных Брянске и Воронеже. Приуроченные к Дню Победы локальные мероприятия без большого скопления людей проведут во всех этих регионах, заверили местные власти.

Помимо приграничья, парады не состоятся в Великом Новгороде, Гатчине (столица Ленинградской области), Нижнем Новгороде, Орле (там прежнее решение о проведении парада было отменено 6 мая) и Пскове. Вместо них во всех этих регионах заявлены различные развлекательные и патриотические мероприятия. В нескольких городах — например, в Липецке и Петрозаводске — власти об отмене парадов официально не сообщали, однако не заявили и об их включении в программу праздничных мероприятий.

9 мая также традиционно проводится акция «Бессмертный полк», и решения о ее формате тоже принимаются исходя из требований безопасности. К примеру, в приграничных регионах, как и в Уфе, Владивостоке и Ставрополе, акция состоится только в онлайн-режиме, очные шествия намечены в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Красноярске, а в Омске, Самаре и Тюмени заявлен смешанный формат. В Москве формат «Полка» до сих пор окончательно не определен: на горячей линии акции не смогли ответить “Ъ” на вопрос о возможности очного шествия.

Григорий Лейба; корсеть “Ъ”