Французского профессора обвинили в создании лжепремии по филологии

Французский профессор Флоран Монтаклер, получивший в 2015 году премию по филологии, «эквивалентную Нобелевской», подозревается в том, что он сам ее и создал. Об этом сообщает Le Parisien. Мужчину уже уволили из Университета Марии и Луи Пастера в городе Безансон, Франция, где он работал преподавателем-исследователем. В его отношении ведется расследование.

Предполагается, что 55-летний почетный профессор, специалист по Жюлю Верну и фантастической литературе XIX века, более 20 лет преподававший в университете, учредил премию «Золотая медаль филологии» и организовал ее вручение самому себе. Также сообщается, что он получил свою степень в несуществующем американском университете.

Ведущий расследование прокурор города Монбельяр Поль-Эдуар Лаллуа назвал эту историю «настоящей мистификацией международного масштаба», «достойной сценария кинофильма». Пока обвинения профессору не предъявлены, он находится на свободе. Однако прокурор подтвердил, что рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, где будут фигурировать «подделка и использование поддельных частных документов», «присвоение титула, диплома или качества» и «мошенничество».

Екатерина Наумова