Комитет ГД одобрил ограничение 10 годами срока давности по делам о приватизации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ограничении десятью годами срока давности по искам о незаконной приватизации. Документ опубликован в думской базе.

Законопроект подготовило Минэкономики, в Госдуму его внесли 16 апреля. Инициатива закрепляет в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК) сроки давности для подачи исков об истребовании приватизированного с нарушениями имущества. Как и по общему правилу, предусмотренному в ГК, они составят три года с момента выявления нарушения. В то же время срок давности «в любом случае» ограничат десятью годами со дня, когда имущество выбыло из собственности государства.

Норма не будет распространяться на антикоррупционные и противоэкстремистские иски. В случае принятия изменений они вступят в силу с момента опубликования и будут актуальны для уже поданных исков, по которым судебные решения еще не вступили в силу.

Как отмечали в Минэкономики, принятие законопроекта станет «позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы». Глава ведомства Максим Решетников заявлял о необходимости не только привлекать новых инвесторов, но и сохранять доверие собственников, начавших бизнес еще в середине 90-х годов.

