Команда мадридского двора

Мадридский «Реал» в последние дни привлек к себе повышенное внимание публики. Но не футбольными достижениями, которых в этом сезоне уже не будет, а информацией о том, что команду раздирают склоки. Игроки дерутся на тренировках, они разбились на враждующие друг с другом и главным тренером группы. И все в преддверии важного матча против «Барселоны», который самая большая звезда «Реала» Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит. Он травмирован и восстанавливается на Сардинии, где проводит время на яхте. Такой метод лечения вызвал гнев болельщиков, запустивших петицию Mbappe Out. К пятнице она собрала более 30 млн голосов.

Игрок «Реала» Килиан Мбаппе

Фото: Matthias Schrader / AP Игрок «Реала» Килиан Мбаппе

Нынешний сезон у «Реала» не задался. Команда не выиграла ни одного турнира: в финале Суперкубка Испании уступила «Барселоне», в Кубке Испании проиграла в 1/8 финала «Атлетико», в Лиге чемпионов оступилась на «Баварии» в четвертьфинале.

У «Реала» остаются лишь чисто теоретические шансы на победу в чемпионате страны: за четыре тура до финиша первенства мадридцы отстают от «Барселоны» на 11 очков.

Единственное, что они еще могут сделать, так это чуть отсрочить завоевание каталонцами титула. В грядущее воскресенье «Реал» встречается в гостях как раз с «Барселоной», и болельщикам «королевского клуба» было бы очень обидно, если бы их принципиальный соперник стал чемпионом в противостоянии именно с их командой («Барселоне» в этой игре хватит и ничьей).

Похоже, однако, что избежать сомнительного удовольствия наблюдать за тем, как игроки «Барселоны» празднуют успех, мадридцам будет очень непросто. Судя по информации, циркулирующей в испанских СМИ, команда занята не столько подготовкой к игре, сколько склоками.

Как сообщает Marca, на тренировке 6 мая чуть не подрались Федерико Вальверде и Орельен Чуамени.

Причем это была не просто стычка, каковых случается немало после, скажем, столкновений. Игроки ведь продолжили выяснять отношения и в раздевалке. Ранее сообщалось, что конфликт еще двух игроков «Реала» Антонио Рюдигера и Альваро Каррераса все-таки дорос до рукоприкладства. Рюдигер ударил Каррераса. Последний и сам это потом подтвердил, но настаивал на том, что инцидент исчерпан и все снова хорошо.

Как уверяет Marca, ситуация в клубе далека от нормальной. Команда разбилась на группы, некоторые игроки вообще не общаются друг с другом. Как минимум шесть из футболистов «Реала» не разговаривают и с главным тренером команды Альваро Арбелоа. «Реал» он возглавил в начале года, но клубное руководство уже ищет ему замену — одним из возможных вариантов считается приглашение Жозе Моуринью, умеющего работать со звездными футболистами.

Особняком проходит история с самой большой звездой «Реала» Килианом Мбаппе. Его сложный характер уже давно ни для кого не является тайной. Но в последнее время, утверждает L'Equipe, отношения с клубом у него совсем испортились.

Его и ранее укоряли в эгоизме, игнорировании командных интересов, выражавшихся в постоянных опозданиях, скажем, на командные ужины, что вынуждало остальных его ждать, нежелании общаться с большинством одноклубников (утверждается, что Мбаппе поддерживает контакт только с другими французами, выступающими за «Реал»), но теперь укоряют еще и в том, что он недостаточно вкладывается в общее дело. Правда, у самого Мбаппе на сей счет явно иное мнение, в этом сезоне во всех турнирах он вышел на поле за «Реал» 41 раз и забил 41 мяч.

Масла в огонь подлило решение Мбаппе, еще в апреле получившего травму, восстанавливаться на Сардинии. Там его запечатлели на яхте вместе с новой подругой, испанской актрисой Эстер Экспосито.

Морской отдых по ходу сезона не самый очевидный способ лечить травму. В «Реале» пояснили, что Мбаппе получил разрешение на вояж, а Альваро Арбелоа заметил, что его не касается, чем футболист занимается в свободное время. Болельщики, однако, запустили сбор подписей под петицией с призывом изгнать форварда из «Реала».

Они ставили цель собрать 200 тыс. подписей, но в первый же день целевой показатель был превышен с огромным запасом. По данным на 7 мая, петицию Mbappe Out подписали более 30 млн человек. Очевидно, что далеко не все они болельщики «Реала». К тому же для голосования на сайте https://mbappeout.replit.app не требуется даже регистрации. Но в целом негативное отношение к происходящему в «королевском клубе» такая активность болельщиков вполне ярко иллюстрирует.

Александр Петров