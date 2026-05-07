Похолодание придет в Москву на праздничные выходные

В Москве и области завтра прогнозируют понижение температуры: днем будет до 21°С. В выходные 9–11 мая температура опустится ниже нормы, до 15°С, сообщила «Интерфаксу» сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Как пояснила синоптик, нынешняя жара превышает норму на шесть-семь градусов. «И постепенно мы будем видеть понижение температуры, 8 мая аномалия сократится до 4 градусов, а 9 мая уже будет на 1,5–2 градуса ниже нормы»,— уточнила госпожа Макарова.

10 и 11 мая температура будет уже на 2,5–4 градуса ниже нормы. К нормальным для мая значениям температура вернется в первый рабочий день следующей недели — 12 мая. Во вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем воздух прогреется до 16–21°С.

В День Победы 9 мая прогнозируется облачная погода, днем возможен небольшой дождь. В этом году парад в Москве пройдет без военной техники, но авиационная часть парада запланирована.