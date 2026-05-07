В индустрии Кузбасса снижается металлургия и растет нефтепереработка

В первом квартале 2026 года производство в кузбасской промышленности сократилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Кемеровостат.

В добывающих отраслях снижение составило 5,8%, в том числе в добыче угля — на 5,2%, в обрабатывающих — на 4,3%, в водоснабжении и обращении с отходами — на 29,2%. В то же время кузбасская энергетика увеличила производство на 4,7%, в том числе выработка и передача тепла — на 5,5%, производство и передача электроэнергии — на 3,4%.

Наибольшее снижение производства в Кузбассе зафиксировано в выпуске машин и оборудования (на 38,6%), в электромашиностроении (на 31,1%), в стройиндустрии (на 26,5%) и металлургии (на 17,8%).

Лидерами роста производства по итогам первого квартала стали нефтепереработка (+23,8%), ремонт и монтаж машин/оборудования (+20,6%), вагоностроение (+9,8%), фармацевтика (+7,8%) и пищевые отрасли: производство продуктов выросло на 2,9%, напитков — на 2,3%.

