«Мог произойти редкий случай передачи смертельного вируса от человека к человеку»

Одной из центральных тем в международной прессе стала вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Судно стоит у побережья Кабо-Верде, пассажиров и экипаж не выпускают на берег. Заболевших пассажиров эвакуируют с судна для лечения. Остальные пока ждут, какое решение примут власти и медики, пытающиеся разобраться в ситуации.

Фото: Stringer / Reuters

Noovo Info (Труа-Ривьер, Канада) Хантавирус: серьезное, но редкое заболевание Хантавирус не является чем-то новым, он известен давно. К счастью, хантавирус не является столь заразным, как COVID-19, грипп или корь. Подавляющее большинство случаев заражения происходит при прямом контакте с окружающей средой, загрязненной грызунами. На судне (в замкнутом пространстве.— “Ъ”) риск возрастает прежде всего из-за наличия общего источника заражения, такого как загрязненная зона, запасы продуктов питания или места, где присутствовали грызуны. Поэтому изоляция пассажиров не означает, что вирус не может передаваться от человека к человеку. Но есть одно исключение: хантавирус Анд, встречающийся в основном в Южной Америке и связанный с некоторыми случаями передачи от человека к человеку, особенно при тесном контакте. Не преуменьшая серьезность ситуации, следует отметить, что инфекция может протекать в тяжелой форме, этот вирус не является новым, случаи заболевания остаются редкими, и он не очень заразен для людей. Риск для населения в целом минимален.

CNN (Атланта, США) Маски, фильмы и прогулки в одиночестве по палубе: жизнь на борту круизного лайнера, пораженного хантавирусом Еще месяц назад они ехали в захватывающее путешествие к самым отдаленным островам мира. Теперь они находятся в изоляции в своих каютах, запертые на борту корабля, принимают все возможные меры, чтобы защитить себя от вспышки смертельного вируса. Видеоблогер Касем Хато опубликовал видео с корабля. «То, что вы видите перед нами,— это Кабо-Верде, но нам не разрешают там сойти на берег». Пассажирам предписано самоизолироваться, приняты строгие санитарные меры. Экипаж тратит много времени на заботу о пассажирах и дезинфекцию судна. Хато сообщил CNN, что капитан и руководство судна постоянно информируют пассажиров о поступающей информации. Что такое хантавирус Читать далее Туроператор Oceanwide Expeditions утверждает, что пассажиры сохраняют спокойствие. «Наши дни проходят почти как обычно,— говорит Касем Хато, отметив, что моральный дух на корабле остается высоким.— Мы стараемся занять себя чтением, просмотром фильмов, горячими напитками и так далее».

El Mundo (Мадрид, Испания) Президент Клавихо отказывает круизному судну с хантавирусом в заходе на Канарские острова из-за отсутствия «безопасности», а правительство просит «не поднимать панику» Президент Канарских островов Фернандо Клавихо отклонил предложение о заходе круизного лайнера с пассажирами, зараженными хантавирусом, на острова. «Это решение не основано ни на каких технических критериях, и нет достаточной информации, чтобы можно было сохранить спокойствие населения или гарантировать безопасность»,— предупредил он. «Мы не понимаем логику решения отправить этот корабль в трехдневное плавание к Канарским островам, чтобы сделать то же самое, что можно сделать прямо сейчас в Кабо-Верде»,— подчеркнул Клавихо. «Нам сказали только, что поступил запрос о помощи, и правительство решило на него отреагировать»,— добавил он.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Заболевшего британца из числа членов экипажа экстренно эвакуируют с круизного лайнера Британский член экипажа, заболевший после вспышки хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане, будет эвакуирован. Всемирная организация здравоохранения заявила, что на судне мог произойти редкий случай передачи смертельного вируса от человека к человеку. Члена экипажа готовят к медицинской эвакуации с судна MV Hondius вместе с его голландским коллегой, при этом голландские власти контролируют операцию. Состояние британского пассажира с симптомами хантавируса, как сообщается, улучшается. Пассажир был эвакуирован 27 апреля в Йоханнесбург и остается в отделении интенсивной терапии. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство разрабатывает «планы» для дальнейшего путешествия остальных британцев, застрявших на круизном судне под голландским флагом: «Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал от вспышки хантавируса на борту MV Hondius. Мы тесно сотрудничаем с международными партнерами для поддержки британских граждан на борту и разрабатываем планы для их безопасного дальнейшего путешествия».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик, Екатерина Наумова