КХЛ определила лучших игроков полуфинального раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков полуфинального раунда play-off. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В полуфинальном раунде действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в серии до четырех побед. Казанский «Ак Барс» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» — 4:1. Всего было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 90 хоккеистов. Средняя результативность составила 5,42 шайбы за игру.

Никита Серебряков, представляющий «Авангард», признан лучшим вратарем. В семи матчах против «Локомотива» он одержал три победы и отразил 93,8% бросков. В третьей встрече серии до четырех побед он отыграл «на ноль».

Американец Митчелл Миллер из «Ак Барса» стал лучшим защитником. В противостоянии с «Металлургом» он отличился пятью результативными передачами.

Максима Шалунова, выступающего за «Локомотив», назвали лучшим нападающим. Форвард забил пять голов и отдал голевой пас в семи играх.

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов признан лучшим новичком. Хоккеист завершил раунд с показателем полезности «+3». На его счету семь блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.

В финальной серии, которая стартует 11 мая, сыграют «Локомотив» и «Ак Барс». Ранее команды встречались в решающей стадии play-off в первом сезоне КХЛ (2008/09). Тогда Кубок Гагарина завоевал казанский клуб (счет в серии — 4:3).

