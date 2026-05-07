«Эспаньола» осталась без Алтая

“Ъ” стало известно о новых арестах по резонансному уголовному делу морского отряда добровольческой бригады «Эспаньола». В СИЗО Севастополя среди других попали бывший командир подразделения Руслан Казанцев, пользовавшийся позывным Алтай, и его правая рука Григорий Гусев — Колдун. Бойцам вменяют в вину незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатки и бомб. Часть «моряков» признали вину и, сотрудничая со следствием, выдали тайники и схроны.

Шеврон на форменной одежде одного из бойцов «Эспаньолы»

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, расследование деятельности бригады «Эспаньола» началось еще в 2025 году после гибели создателя военизированного подразделения из футбольных болельщиков Станислава Орлова (Испанец). Участвуют в нем следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) и департамента военной контрразведки ФСБ.

Бригада, включая ее морской отряд в Крыму, созданный при помощи местных властей для защиты побережья, была распущена. Ее бойцы теперь служат в официальных подразделениях Минобороны, в том числе в добровольческом корпусе военного ведомства.

По данным источников, речь идет о поиске вооружения сухопутных и морских «испанцев», которое могло исчезнуть после ликвидации бригады.

После первых разыскных мероприятий в Севастополе ГВСУ СКР было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам незаконного оборота взрывчатки и взрывных устройств, а также по одному эпизоду незаконного оборота оружия и боеприпасов. Поскольку предполагаемые преступления совершены группой лиц и в особо крупном размере, обвиняемым в них грозят сроки до 20 лет заключения.

После изъятия из нескольких тайников различного оружия и взрывчатки в СИЗО отправилась целая группа морских «испанцев» во главе с бывшим командиром отряда Русланом Казанцевым (Алтай).

По данным источников “Ъ”, арестованы также были Григорий Гусев (Колдун) и несколько лиц, отвечавших за снабжение и вооружение отряда. Некоторые из фигурантов, решив сотрудничать со следствием, признали вину, заключили досудебные соглашения, сдав тайники с оружием, но пока еще пребывают под стражей.

Бывшие бойцы «Эспаньолы» от комментариев воздерживаются. В судебных структурах и следственных органах “Ъ” дело не комментировали.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Николай Сергеев