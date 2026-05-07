Росприроднадзор подал иск к нефтяной компании «Дулисьма» на 721 млн рублей

Управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории подало иск против АО «Нефтяная компания Дулисьма» более чем на 721,7 млн руб., следует из карточки дела на сайте регионального арбитражного суда.

Ведомство требует взыскать с нефтедобывающей компании задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Дата предварительного судебного заседания назначена на 27 мая.

НК «Дулисьма» разрабатывает одноименное нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области (запасы нефти оцениваются в 42 млн т). В 2022 году Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании начальную процедуру банкротства — наблюдение. Решение приняли по заявлению налоговой из-за долга НК перед бюджетом в 13,2 млрд руб. В марте Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о банкротстве нефтекомпании.

Компания принадлежит бизнесмену и экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил коммерсанта к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка НК составила около 17,9 млрд руб., чистый убыток — 35 млн руб.

