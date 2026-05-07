Песня о любви, разлуке и синем платочке появилась в 1939-м. Немудрящий вальсок поляка Ежи Петерсбурского был обычным мирным шлягером для танцплощадок. Но чем-то запал он слушателям, не иначе: с началом войны песню на фронте и в тылу то и дело перекраивали под военную правду, рассказывая о прощании на вокзалах и ожидании писем.

Историческая версия появилась в апреле 1942-го в прифронтовой полосе в районе Волхова, где встретились певица Клавдия Шульженко и литсотрудник армейской газеты Михаил Максимов. Шульженко попросила военкора написать фронтовую версию популярного вальса. Уже на следующий день она исполняла перед бойцами песню о том, как пулеметчик строчит за синий платочек, который хранит в кармане шинели.

С тех пор и до конца войны бойцы, перед которыми выступала Шульженко на фронтах и в госпиталях, ни разу не отпустили ее со сцены без «Синего платочка». А Ежи Петерсбурский воевал с немцами в составе армии Андерса, долго жил в Аргентине и умер в Польше, дожив до 84 лет. Все же любовь сильнее смерти.

Павел Шинский