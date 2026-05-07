В Москве владельцу алкогольного холдинга Global Spirits дали 14 лет заочно

В Москве вынесли приговор владельцу алкогольного холдинга Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Первак» и «Шустов»), гражданину Украины Евгению Черняку (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении). Его признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам строгого режима, а также штрафу 500 тыс. руб. Первые четыре года подсудимый будет отбывать в тюрьме, сообщило столичное управление прокуратуры.

Евгений Черняк (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении)

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Евгений Черняк (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении)

Как установило следствие, Евгений Черняк (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) спонсировал ВСУ в 2022-2023 годах. Для этого он перечислил деньги иностранным компаниям под видом оплаты контракта на поставку коньячных дистилляторов. Сумма транзакции превысила 300 млн руб. В действительности деньги отправили для поддержки украинской армии, в том числе нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен), следует из материалов.

Дело против Евгения Черняка (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) возбудили в 2023 году, тогда же его заочно арестовали. Бизнесмен живет не в России. В мае 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать активы Global Spirits. В июне того же года иск удовлетворили.

Никита Черненко